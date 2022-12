Le maire et le directeur général de Saint-Léandre réprimandés

Dans un rapport publié jeudi, l'organisme juge que le maire, Steve Castonguay, et le directeur général, André Marcil, ont fait preuve d' acharnement à l’endroit de résidents qui ont collaboré à une enquête de la CMQ, particulièrement envers Roger Bernier.

En juillet 2021, cette enquête a amené le maire à plaider coupable à des accusations de manquements déontologiques.

Or, des éléments d'une poursuite intentée par Roger Bernier à l'encontre de la Municipalité ont également fait l'objet de questionnements et de vérifications par la CMQ .

L'organisme critique le maire pour avoir écrit et tenu, lors de la séance du conseil municipal du 8 août, des propos qui ont pour effet de reprocher à M. Bernier sa collaboration à l'enquête de la CMQ .

Quant au directeur général, il est réprimandé pour avoir repris et utilisé les propos du maire dans les communications de la Municipalité.

Le Directeur des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, qui signe le rapport de la CMQ  (Nouvelle fenêtre) , demande au maire et au directeur général de faire preuve de retenue et d'être plus prudents dans leurs déclarations publiques.