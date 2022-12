Une enquête policière envisagée sur les fuites dans les médias au conseil municipal de Trois-Rivières

Un peu avant le dépôt du budget 2023, des informations ont été diffusées par les médias au sujet de compressions budgétaires, de montants projetés pour le transport en commun, d’ajout de personnel au cabinet du maire et de l’augmentation du taux du compte de taxes municipales.

Jeudi, le conseiller municipal du district des Forges, Alain Lafontaine, a demandé à ce qu’une enquête soit menée afin que cette pratique, qui contrevient selon lui au Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élues et élus municipaux trifluviens, prenne fin.

Selon l’article 32 du Règlement, une ou un membre du Conseil doit respecter la confidentialité des informations non disponibles au public dont elle ou il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions .

Les informations non disponibles sont définies comme étant non accessibles par l’entremise de la Loi sur l’accès à l’information. Cette loi commande, sauf exception, que les organismes publics tels que les villes et municipalités divulguent des informations qui sont d’intérêt public.

Source : Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élues et élus municipaux trifluviens, Ville de Trois-Rivières