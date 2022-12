Des conditions météorologiques difficiles attendues dans l’Est-du-Québec

La tempête hivernale qui fait déjà rage ailleurs dans la province s'en vient dans l’Est-du-Québec. De fortes quantités de neige, des vents forts et de la poudrerie sont attendus sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux ìles de la Madeleine.

La tempête a déjà causé des pannes d'électricité chez quelques dizaines de milliers d'abonnés d'Hydro-Québec dans l'Outaouais, la Capitale-Nationale et les Laurentides, notamment. Dans nos régions, seules quelques pannes mineures sont en cours pour l'instant.

Sur la Côte-Nord, de 30 à 50 centimètres de neige sont attendus au cours des prochaines heures. Les accumulations totales pourraient approcher les 80 centimètres par endroits, surtout en terrains élevés, selon Environnement et Changement climatique Canada. En Gaspésie, on prévoit de 20 à 30 cm de neige, tandis qu'au Bas-Saint-Laurent, une dizaine de centimètres sont attendus.

L'intense dépression qui progresse vers nos régions en provenance du Midwest américain causera aussi des vents violents.

Un avertissement de vent de type Ouragan a d'ailleurs été lancé pour le secteur maritime entre Pointe-des-Monts et l’île d’Anticosti. Dès ce soir, des vents d’est de 130 km/h devraient souffler en mer dans cette zone. Les météorologues prévoient aussi des vagues de six à huit mètres en soirée. Elles devraient diminuer de trois à cinq mètres d’ici samedi matin.

La combinaison de ces vents, mêlés à de très hautes marées, pourrait causer des débordements côtiers par endroits. Les autorités recommandent aux résidents qui habitent le long du littoral de se préparer à la possibilité d'évacuer leur demeure, si nécessaire.

Patrick Gwilliam est directeur général de la Ville de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le directeur général de la ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, explique qu’il n’est pas trop tard pour se préparer.

« C’est possible qu’on ait les pieds dans une grande vague d’eau froide. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Le vent devrait commencer vers 14 h et la tempête vers 19 h, donc c'est le temps de se préparer pour au moins 36 heures de survie. On s’attend à perdre le courant et que le réseau cellulaire tombe , soutient-il.

Il appelle à l’entraide entre voisins puisque les services d’urgence pourraient avoir de la difficulté à se déplacer.

Les traversiers

En ce qui concerne les traversiers, c'est le retour à la normale à la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine. Le navire Jos-Deschênes est de retour en fonction après avoir percuté le quai, jeudi matin.

Les départs se font toutes les 60 minutes à la traverse Tadoussac Baie-Sainte-Catherine (archive). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Toutefois, les départs se font toutes les 60 minutes une rive à la fois, puisque le navire Armand Imbeault II doit être ravitaillé en gaz naturel.

Les traversées entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon ainsi qu'entre Matane et la Côte-Nord sont annulées pour la journée.

Les déplacements en voiture et en autocar perturbés

La tempête hivernale, qui s'invite juste avant le réveillon, risque de bousculer les plans de Noël de bien des gens.

Le ministère des Transports indique qu'il pourrait procéder à la fermeture de certaines routes en raison de la tempête.

La compagnie de transport interurbain Orléans Express a d'ailleurs annulé tous ses départs pour la journée du 23 décembre. Si la météo le permet, des départs pourraient cependant être ajoutés le 24.

Les vents seront particulièrement forts au cours des prochaines heures, selon la météorologue d'Environnement et Changement climatique Canada, Marie-Eve Giguère.

Les vents vont être très importants, mais c’est surtout la pointe est de la Gaspésie qui va être touchée, donc Grande-Vallée, Gaspé, Chandler et la Baie-des-Chaleurs. On voit rarement ça dans une tempête hivernale , affirme-t-elle.

Elle ajoute qu’en période de haute marée, on doit s’attendre à des problèmes le long du littoral.

Avertissements d'onde de tempête Anticosti

Baie-Comeau

Chevery

Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Kamouraska

Les Escoumins et Forestville

Minganie

Natashquan

Gaspé, Percé et parc national Forillon

Restigouche-Bonaventure

Sainte-Anne-des-Monts et Grande-Vallée Source : Environnement Canada

Du côté des îles de la Madeleine, Environnement Canada prévoit de la pluie forte et des rafales pouvant atteindre 120 km/h dans la nuit de vendredi à samedi.