La prudence est de mise sur les routes du Québec

La forte tempête hivernale qui s’abat sur le Québec complique les conditions routières. Plusieurs régions doivent faire face à un cocktail météorologique majeur composé de neige abondante, de vents violents et de pluie verglaçante. Au micro de Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, Gilles Payer, porte-parole du ministère des Transports, dresse un premier bilan de la situation sur les routes.

On est devant un microcosme , a déclaré le porte-parole. C’est vraiment le fleuve Saint-Laurent qui trace une ligne qui sépare la province en deux.

Au sud, on trouve des conditions de route mouillées, dégagées, avec de la visibilité qui demeure en général bonne, a indiqué M. Payer en notant quelques exceptions. Plus on se dirige vers Québec en direction de la Beauce, les chaussées deviennent davantage enneigées et la visibilité peut être réduite.

Quant au nord du fleuve, la différence est marquée avec des conditions météorologiques sévères , soulève le porte-parole. C’est tranché! Du côté de Laval, ce n’est pas comme du côté de Brossard ou de Longueuil. Quand on roule pour prendre le pont Médéric-Martin, la route est enneigée et la visibilité est réduite.

« Plus on se dirige vers le nord, plus ce sont des conditions enneigées avec des lames de neiges, ce qui veut dire que les conditions sont changeantes. » — Une citation de Gilles Payer, porte-parole du ministère des Transports

Entre le sud et le nord, Montréal est présentement dans une bulle , poursuit M. Payer, qui a assuré que tous les effectifs nécessaires étaient en place, aussi bien du point de vue matériel qu’en ressources humaines.

Dans la région métropolitaine, c’est environ 230 camions disponibles , a-t-il dit. Les gens s’activent au volant pour faire au mieux avant l’heure de pointe parce que dans la journée avec l’achalandage, il va forcément avoir un ralentissement dans le déneigement.

Pour les conducteurs qui prévoyaient prendre la route, le porte-parole invite plutôt la population à reporter tous les déplacements en voiture en raison des conditions climatiques incertaines. Dans le cas contraire, il conseille de consulter régulièrement l’état du réseau routier. Sur le site Québec 511, il y a un code de couleurs facile à repérer pour connaître les conditions de la chaussée.

« À partir du moment où on s’enfonce dans les terres, les conditions sont rudes. La visibilité est nulle par endroit comme dans Lanaudière. La réserve faunique des Laurentides est très enneigée. » — Une citation de Gilles Payer, porte-parole du ministère des Transports

Les caprices de la météo apportent des conditions instables que les conducteurs doivent prendre en compte en anticipant leur voyage sur les axes routiers de la province, a expliqué M. Payer. Il faut être prudent et garder la meilleure distance possible pour s’arrêter en toute sécurité. Il faut également s’assurer que notre véhicule ait le plein d’essence et qu’on est bien accoutré.

Est-ce que vous avez un ado en running shoes qui ne porte pas de chaussettes? a lancé le porte-parole avant d’ajouter : Si vous vous retrouvez enlisé sur le bord de la route et que vous ne pouvez pas sortir, vous allez trouver que c’est long d’attendre la remorqueuse si vous êtes mal habillé.

M. Payer appelle les conducteurs à prendre leur mal en patience et à faire preuve de prudence sur les routes. Il a expliqué que les déneigeuses ne peuvent pas rouler très vite, puisque la tempête a apporté une neige lourde à ramasser.