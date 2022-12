Facebook accepte de payer 725 M$ US pour le scandale Cambridge Analytica

Meta a accepté de payer 725 millions de dollars américains (988,1 millions de dollars canadiens) pour mettre fin au procès lancé en 2018 réclamant des dommages et intérêts à son réseau social Facebook. L’entreprise est accusée d'avoir laissé des tiers, dont l'entreprise Cambridge Analytica, avoir accès aux données privées de ses utilisateurs et utilisatrices.

Les 725 millions proposés par l'accord constituent le montant le plus élevé jamais atteint dans un procès en nom collectif sur les données privées et jamais payé par Facebook pour mettre fin [à ce type de poursuite] , ont affirmé les avocats et avocates de la défense dans un document judiciaire déposé auprès d'un tribunal de San Francisco, publié jeudi soir.

Facebook n'a reconnu aucune infraction, selon les termes de cet accord qui doit encore être approuvé par un juge de ce tribunal.

La conclusion d'un accord préliminaire avait été annoncée en août dernier, sans que le montant ou les termes de cet accord ne soient alors révélés.

Il était intervenu alors que le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et sa directrice générale, Sheryl Sandberg, qui a annoncé sa démission en juin après 14 ans dans l'entreprise, devaient témoigner devant la justice en septembre, dans le cadre de ce scandale.

Un coup de pouce à la campagne de Trump

Dans une procédure lancée en 2018, des utilisateurs et utilisatrices de Facebook accusaient le réseau social d'avoir enfreint les règles de protection de la vie privée en transmettant leurs données à de tierces parties. Parmi celles-ci : la firme Cambridge Analytica, liée à la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.

Cambridge Analytica, qui a fermé depuis, avait collecté et exploité, sans leur consentement, les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs et d’utilisatrices de Facebook, auxquelles la plateforme lui avait donné accès.

Ces informations auraient été utilisées pour élaborer un logiciel employé pour orienter le vote des électrices et des électeurs américains en faveur de Donald Trump.

En juillet 2019, les autorités fédérales ont imposé à Facebook une amende de 5 milliards de dollars américains (6,8 milliards de dollars canadiens) pour avoir trompé ses utilisateurs et utilisatrices et lui ont imposé un contrôle indépendant de sa gestion des données personnelles.

Depuis l'éclatement du scandale Cambridge Analytica, Facebook a supprimé l'accès à ses données à des milliers d'applications, soupçonnées d'en abuser. L’entreprise a aussi restreint la quantité d'informations accessibles aux développeurs et aux développeuses en général et a facilité, pour les internautes, le calibrage des restrictions en matière de partage des données personnelles sur ses sites.