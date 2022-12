Le 4 janvier officiellement reconnu comme la Journée nationale de la jupe à rubans

Le 4 janvier est désormais officiellement reconnu comme la Journée nationale de la jupe à rubans par le gouvernement fédéral. Ce projet de loi est une initiative de la sénatrice Mary Jane McCallum et fait suite à l'histoire d'Isabella Kulak, une jeune autochtone qui avait été réprimandée pour avoir porté une telle jupe.

En 2021, Isabella Kulak, de la Première Nation Cote dans l’est de la Saskatchewan, a subi les commentaires désobligeants d'un assistant à l'enseignement au sujet de sa jupe à rubans, qu'elle portait lors d'un événement scolaire.

L’assistant lui a dit que sa jupe ne répondait pas aux exigences et qu'elle aurait dû porter un vêtement acheté en magasin, comme les autres élèves. Or, les jupes à rubans sont traditionnellement portées par les femmes des Premières Nations lors de cérémonies et d'événements spéciaux.

Après que l'histoire se soit répandue, des Autochtones et non-Autochtones d’autres provinces ont manifesté leur soutien à la jeune fille, dont la sénatrice McCallum, elle-même d’origine crie, qui représente le Manitoba et qui a déposé le projet de loi au Sénat.

Selon un communiqué du gouvernement fédéral, ce dernier a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022, ce qui en a fait une loi du Parlement.

« L'adoption du projet de loi S-219 est une réalisation exceptionnelle pour le Parlement du Canada, car elle exige qu'une institution historiquement coloniale soit transformée en un espace sacré, permettant à nos jeunes d'entreprendre leurs propres actions d'autodétermination et d'affirmation de soi. » — Une citation de Mary Jane McCallum, sénatrice et autrice du projet de loi

Mary Jane McCallum ajoute également que le 4 janvier, tout le monde est encouragé à porter fièrement des regalia qui représentent la puissance de leurs cultures et de leurs patrimoines respectifs.

Elle n'a pas à avoir honte de sa culture

En entrevue à l'émission Afternoon Edition, jeudi, Isabella Kulak a salué la reconnaissance de cette journée. Cela me rend vraiment heureuse parce que beaucoup de gens peuvent maintenant porter leur jupe à rubans fièrement. J'espère qu'ils sont fiers de qui ils sont , souligne-t-elle.

Son père, Chris Kulak, se dit choqué par les propos de l'éducateur sur la jupe en ruban d'Isabella, mais espère que la Journée nationale de la jupe à rubans amènera des échanges entre Autochtones et non-Autochtones.

Aucun enfant ne devrait être traité comme ça, peu importe d'où il vient ou qui il est. Cela montre que cela se produit encore, et que cela se produit dans nos institutions et dans nos communautés , lance-t-il.

Le chef de la Première Nation de Cote, George Côté, se dit fier d'Isabella et heureux que les femmes autochtones aient une journée pour montrer qui elles sont .

Elle n'a pas à avoir honte de sa culture et elle a le courage de montrer qui elle est. Il y a tellement de racisme et nous devrions être fiers de ce que nous sommes, pour vivre en harmonie , dit-il.

Avec les informations de Jennifer Francis