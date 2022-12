Notre pire scénario est de continuer à travailler jusqu’à ce que la tempête soit nettoyée. Notre personnel est prêt à travailler jour et nuit jusqu’à Noël , promet le gestionnaire de secteur du service des routes à la Ville d'Ottawa, Bryden Denyes.

« Il s’agit d’une tempête unique : de la neige, suivie de températures plus chaudes, de beaucoup de pluie, et potentiellement d’un gel rapide. On en voit de plus en plus au fil de l’année, mais on est quand même en mesure de nettoyer les rues. »