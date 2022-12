Reconnu coupable d’agression sexuelle, l’ex-député Harold LeBel n’ira pas en appel

Dans un bref commentaire, son avocat, Me Maxime Roy, a affirmé à Radio-Canada que bien que son client et lui soient déçus du verdict, il n'y a cependant pas d'argument à présenter à la Cour d'appel. Il ajoute du même souffle que le travail du juge est sans faille.

Me Roy a par ailleurs fait savoir qu'il n'accorderait aucune entrevue sur le sujet.

La prochaine étape dans cette affaire devrait se dérouler le 26 janvier 2023, alors que la poursuite et la défense présenteront conjointement une suggestion de peine au juge qui a présidé le procès de l'ex-député Harold LeBel.

Le prononcé de la peine devrait quant à lui avoir lieu le 20 mars prochain.

Harold LeBel a été arrêté le 15 décembre 2020 et expulsé du caucus péquiste le jour même. Son procès devant jury pour agression sexuelle s’est amorcé le 7 novembre dernier au palais de justice de Rimouski. Il a été reconnu coupable un peu plus de deux semaines plus tard.