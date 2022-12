Une tempête, mais deux réalités dans le Grand Montréal

La tempête hivernale qui frappe l'est du pays se manifeste fort différemment selon qu'on se trouve à Montréal, en Montérégie, dans les Laurentides ou Lanaudière. Alors que Montréal et la Rive-Sud reçoivent surtout de la pluie, plusieurs secteurs de Laval sont enneigés et les accumulations de neige sont encore plus importantes dans les Laurentides et dans Lanaudière.

À Montréal, la neige a laissé à peine quelques centimètres au sol et la pluie a fait fondre ce qui reste. La plupart des routes et des autoroutes sont bien dégagées et les accidents, peu nombreux.

Les écoles du Grand Montréal ont fermé de façon préventive et plusieurs employeurs ont favorisé le télétravail. Mais selon Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, la métropole a évité le pire.

Disons que c'est une lutte à finir avec cette tempête , a-t-il expliqué en entrevue à Tout un matin, une émission diffusée sur les ondes d'ICI Première. Ce qu'on craignait, c'était des accumulations de 20 cm pendant la nuit. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi on craignait ça? On aurait été obligé de tasser ça en bordure de rue, obstruant des regards d'égouts. Nous avons la capacité de drainer l'eau qu'on attend, surtout en fin de journée.

« Les dés ne sont pas encore jetés. Le deuxième round va arriver en fin d'après-midi : des précipitations mixtes en quantités importantes, de grands vents, un refroidissement éolien vraiment particulier. » — Une citation de Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal

M. Sabourin souligne que la vitesse du dernier chargement de neige facilite le travail des cols bleus ce matin. Sans ce chargement en temps record , plusieurs regards d'égouts seraient bouchés, créant des problèmes d'accumulation d'eau.

Une belle tempête dans les Laurentides et dans Lanaudière

Dans Lanaudière, la situation est tout autre. Selon le maire de Saint-Côme, Martin Bordeleau, la tempête est même une belle nouvelle . Du moins, tant que les bourrasques attendues cet après-midi ne causent pas trop de problèmes.

« Tant qu'il n'y a pas de vent, pour nous c'est une belle grosse tempête et ça va être super pour nos sports d'hiver. Qu'on pense à [la station de ski] Val Saint-Côme, les gens sont là pour profiter du plein air. » — Une citation de Martin Bordeleau, maire de Saint-Côme

Saint-Côme fait partie des municipalités qui ont été frappées de plein fouet par le derecho qui a secoué certaines régions du Québec et de l'Ontario le printemps dernier. Les rafales, qui ont atteint 150 km/h, ont causé 875 M$ en dégâts et causé la mort de 11 personnes.

Le derecho nous a mis sur nos gardes et c'est ce qu'on craint, le vent cet après-midi. Mais on est prêts à faire face à ça s'il arrive quoi que ce soit , a confié M. Bordeleau au micro de Tout un matin.

Mais pour l'instant, c'est magnifique, ce qui se passe ce matin , souligne le maire.

L'avertissement de chutes de neige est terminé pour les régions de Montréal et Laval ainsi que plusieurs secteurs de la Montérégie, selon Environnement Canada  (Nouvelle fenêtre) . L'avertissement de refroidissement soudain reste toutefois en vigueur.