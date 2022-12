Vols et traversées annulés : une deuxième tempête s’abat sur la C.-B.

Un cocktail météo s’abat sur la Colombie-Britannique alors que de la neige est tombée dans le sud de la province et que de la pluie verglaçante, de la pluie et du grésil sont prévus à plusieurs endroits. Les précipitations ont déjà forcé l'annulation de vols et de traversées de BC Ferries en plus de rendre les conditions routières dangereuses.