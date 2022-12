Pas de ski à la station Gallix pour le temps des Fêtes

Les pistes devaient ouvrir ce vendredi, soit le 23 décembre, après avoir été reporté une première fois en raison des conditions météorologiques. Toutefois, après l'inspection de la RBQ quelques correctifs, en lien avec la remontée mécanique, doivent être apportés afin de répondre aux exigences.

Le président du conseil d'administration de la station de Gallix, Marc Duchesne, entouré d'autres responsables de la station lors d'une présentation sur l'avenir de la saison (archive). Photo : Radio-Canada

La RBQ a détecté deux petites choses à modifier. Par contre, ce n’est pas des correctifs mécaniques, mais plutôt des formations qu’il faut faire pour s’assurer de la sécurité des gens qui utilisent le remonte-pente , soutient le président du conseil d’administration de la station Gallix, Marc Duchesne.

D'autres facteurs

Il ajoute que d’autres facteurs sont également en cause dans le report de la saison. Il indique que les températures douces des dernières semaines n'ont également pas été propices à la fabrication de neige artificielle.

Aussi, le centre récréotouristique affirme éprouver des difficultés en raison d'un manque d'employés depuis le début de l'enneigement des pistes.

Présentement, il nous manque au moins entre sept et neuf employés. On fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout faire. Certaines personnes vont dire que ce n’est pas une excuse, mais on ne peut pas pousser davantage nos employés actuels , explique Marc Duchesne.

Il souligne que la fermeture de la station engendrera inévitablement des pertes financières, mais affirme rester optimiste.