La majorité des passages pour animaux ne sont pas assez larges, selon une étude

Un groupe de chercheurs a utilisé Google Earth Pro pour évaluer la dimension de 120 viaducs pour la faune à travers le monde. Douze d’entre eux sont au Canada et aux États-Unis. L'équipe a découvert que leur largeur moyenne est de 34 mètres seulement.

Selon Liam Brennan, auteur de l'étude, la majorité des passages sont trop étroits. Et ils ne répondent pas aux directives des experts de leurs juridictions respectives , ajoute-t-il.

Il dit que certains viaducs ont été construits bien avant que les normes de construction pour ces structures recommandent une largeur minimale de 50 mètres, alors que d'autres ont subi les contrecoups de contraintes budgétaires.

De plus larges passages pour les grands mammifères

En comparant le volume de la circulation faunique, les chercheurs de l'étude  (Nouvelle fenêtre) ont constaté que les animaux plus grands, comme les ours et les orignaux, utilisent beaucoup plus souvent les passages plus larges, réduisant ainsi le risque de collision sur les routes.

Le trafic de ces animaux sur des passages d’une largeur de 40 à 60 mètres est deux fois plus important que sur ceux qui sont plus petits, d'après Liam Brennan.

Des recherches plus rigoureuses sur l'efficacité de ces structures permettraient de mieux orienter les futurs investissements pour ces infrastructures , précise l'étude.

Elle suggère également qu’il faudrait étudier l’impact de la largeur des viaducs sur des espèces spécifiques, puisque les chercheurs ont constaté que lorsqu'ils sont plus larges, la faune qui les emprunte est plus diversifiée, ce qui est nécessaire pour préserver l'écosystème.

Si la réduction des collisions était le seul objectif, nous aurions dû clôturer toutes les autoroutes, mais cela aurait complètement séparé ou fragmenté des populations d'animaux , explique Clayton Lamb expert de la faune à l'Université de la Colombie-Britannique.

Une question de rapport qualité-prix

Des viaducs plus larges nécessiteront toutefois plus d'investissement. Deux passages construits en 1996 dans le parc national Banff ont coûté 1,5 million de dollars chacun.

Aujourd’hui, ce type de projet coûte beaucoup plus cher. Le projet de six phases Reconnecter les Rocheuses, sur l'autoroute 3, prévoit, entre autres, la construction de viaducs.

Selon Clayton Lamb, le coût d’un viaduc de 40 mètres de large était estimé à 6,2 millions de dollars en 2020, alors que celui d'un viaduc de 50 mètres était évalué à 7,3 millions de dollars et celui d'un passage de 70 mètres, à 9,7 millions de dollars.

Liam Brennan croit d'ailleurs que le montant des investissements pour la construction de passages pour la faune augmentera, puisque les États-Unis viennent d'allouer plus de 70 millions de dollars par an sur cinq ans.

Avec des informations de Helen Pike