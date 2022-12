Une tempête hivernale déferle sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les routes 169 et 175, dans la réserve faunique des Laurentides, sont fermées en raison des conditions météorologiques provoquées par la tempête hivernale qui déferle sur le Québec.

Un système météorologique majeur touche présentement le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Environnement Canada a émis des avertissements de tempête hivernale pour l’ensemble de la région, ainsi qu’une onde de tempête le long de la rivière Saguenay. Il est recommandé d’éviter tous les déplacements non essentiels.

De 30 à 50 centimètres de neige, et même 70 centimètres par endroits, sont prévus d’ici samedi au Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Les spécialistes d’Environnement Canada avisent également que des vents violents pouvant atteindre 90 kilomètres à l'heure ont déjà été enregistrés dans certains secteurs.

Qu’est-ce qu’une onde de tempête? Un peu comme le fait un aspirateur sur un tapis, les systèmes dépressionnaires intenses peuvent entraîner une élévation localisée du niveau de la mer. Cela a pour effet de faire monter le niveau de la mer le long des côtes, selon la direction du vent par rapport au littoral.

Pour le moment, 9h33, Hydro-Québec rapporte 11 pannes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle touche plus de 2000 abonnés dans dans la région. Selon le site Internet de la société d’État, de nombreuses pannes sont en cours en raison de la tempête dans les régions des Laurentides, de la Capitale-Nationale, de l’Outaouais et de Lanaudière où des milliers de clients n'ont plus de courant.

Il y a également une interdiction pour les véhicules lourds sur la route de Labrecque, la rue Joseph-W.-Fleury/route de L'Ascension ainsi que le secteur entre Dolbeau et St-Félicien, les routes 373 et 169. Circulation interdite aux véhicules lourds pour la route d'Obedjiwan entre le secteur Lac-Ahuapmushuan et La Tuque dans les deux directions.

Les centres de services scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont annoncé la fermeture de toutes les écoles vendredi.

Le Centre de ski du Mont-Fortin, le centre de ski de fond le Norvégien ainsi que le centre de plein air Bec-Scie sont fermés temporairement vendredi. Les centres de ski Le Valinouët et Mont Édouard sont ouverts.

Plus de détails à venir