Trois mois après Fiona, l’incertitude persiste chez des familles sinistrées

La tempête Fiona, à la fin de septembre, a semé la désolation dans le quartier sur la côte. Les autorités comptent 101 maisons détruites ou irréparables et condamnées.

Le gouvernement a présenté cet automne son plan d’aide aux sinistrés. Chaque famille sinistrée recevra au moins 200 $ pour chaque pied carré de la maison, selon une évaluation, ainsi qu’une indemnisation pour les biens perdus et pour le terrain.

Certaines familles se posent cependant toujours des questions à ce sujet, trois mois après la tempête.

La famille Savery

Tout ce qu’il reste de la maison de Peggy et Lloyd Savery est une petite partie d’un mur en maçonnerie.

Voici tout ce qui reste de la maison de Peggy et Lloyd Savery à Port aux Basques à la suite de la tempête Fiona.

La police d’assurance habitation de la famille, selon elle, ne couvre pas les dommages causés par la tempête. Les Savery se demandent s’ils recevront assez d’argent du gouvernement pour refaire leur vie.

En attendant que l’argent soit déposé dans votre compte bancaire, vous êtes très nerveux , affirme Peggy Savery. Vous ne pouvez pas planifier votre avenir parce que vous ne savez pas assurément ce que vous allez recevoir.

Entre-temps, la famille habite chez des proches dans un autre quartier éloigné de la mer.

La famille Taylor

Austin Taylor, son épouse et leur fille ont perdu leur maison inondée par un mélange d’eau et de mazout. La famille loue une autre maison dans la municipalité où elle ne se sent pas chez elle, explique M. Taylor. La maison n’est pas adaptée à sa fille, qui a des besoins spéciaux.

Il espère acheter et rénover une maison, mais étant âgé de 58 ans, il se demande si une banque lui accordera un prêt.

Austin Taylor loue une maison à Port aux Basques en attendant de trouver une meilleure solution. Ci-dessus, il tient un jouet de sa fille.

Austin Taylor dit aussi que son assureur a rejeté sa réclamation. Les autorités municipales ont conseillé aux sinistrés de continuer de payer leur prime d'assurance au cas où des débris provenant de leur propriété auraient endommagé d’autres propriétés.

« Je me sens comme si on me volait deux fois. Nous avons payé de l’assurance et nous n’avons rien reçu. Nous devons continuer de payer et nous ne recevons toujours rien. » — Une citation de Austin Taylor, citoyen sinistré à Port aux Basques

Il souhaite que la Municipalité démolisse son ancienne maison pour qu’il puisse cesser de payer ces primes.

La famille Bragg

Dorothy et Calvin Bragg ont perdu leur maison où ils habitaient depuis 49 ans. Elle est toujours debout, mais elle est condamnée.

Nous ne pouvons pas retourner là. C’est très difficile. J’ai demandé à mon mari ce que nous allons faire, mais il n’en savait pas plus que moi , affirme Mme Bragg.

Les eaux de la tempête Fiona ont emporté la cour arrière et la remise de la famille Bragg à Port aux Basque.

L’offre de logements est limitée dans cette petite municipalité côtière. Le couple habite maintenant chez sa fille à Stephenville.

Dorothy Bragg ne sait pas s’ils pourront retourner un jour à Port aux Basques où son mari est né et où elle a elle-même grandi. Elle espère qu’un immeuble résidentiel pour personnes âgées y sera construit. Entre-temps, Mme Bragg dit être certaine qu’elle ne vivra plus jamais près de la mer.

La famille Strickland

Scott Strickland et son épouse ne savent pas s’ils pourront rester dans leur maison. La cuisine a été inondée. Les vents ont emporté une partie du revêtement extérieur. Il y a aussi des dégâts structurels.

Chaque fois que vous entendez un grincement dans un mur, vous vous demandez si quelque chose va s’écrouler , explique M. Strickland.

Scott Strickland se demande s'il pourra demeurer dans sa maison endommagée par la tempête Fiona. Il hésite à vivre si près de la mer maintenant.

Leur assureur a aussi rejeté leur réclamation. M. Strickland ne veut pas dépenser des dizaines de milliers de dollars pour réparer une maison qu’il risque d’avoir à faire démolir de toute façon. Il dit attendre des nouvelles de la part des autorités municipales.

« Ce serait difficile de partir, mais encore plus difficile de rester. » — Une citation de Scott Strickland, citoyen sinistré à Port aux Basques

Les prochaines étapes

Le maire de Port aux Basques, Brian Button, explique que les discussions sur le sort de certaines maisons se poursuivent. Il est probable, selon lui, que des résidents devront déménager.

Pour le moment, la Municipalité s'occupe de réparer ses infrastructures pour que les gens qui habitent dans les secteurs vulnérables puissent au moins passer l'hiver, indique le maire.

Channel-Port aux Basques planifie aussi la construction de maisons. Environ 350 terrains sont disponibles dans le quartier nord, éloigné de la mer.

Le gouvernement provincial a prévu 30 millions de dollars pour aider les sinistrés. Le fédéral prévoit pour sa part 1,3 milliard de dollars pour l'ensemble des provinces touchées par la tempête. Les sommes qui serviront à reconstruire Port aux Basques ne sont pas encore déterminées.