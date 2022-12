Perdue et retrouvée, une crèche qui a brisé bien des tabous célèbre ses 50 ans

C’est la question que s’est posée l’artiste Claude Picard lorsqu’il a créé une crèche bien particulière en 1972.

L’artiste a entrepris ce projet à la demande de Monseigneur Eymard Desjardins.

L'industrie forestière, importante dans la région, est représentée. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Il voulait avoir une crèche qui s'acclimate plus avec le climat actuel de la région. Alors, Claude a fait en sorte que la crèche représente tous les métiers du coin. Le bûcheron, le fermier, même y'avait un petit peu de contrebande un temps , explique Gilbert Cyr, vice-président aux affaires économiques de la cathédrale.

Joseph et Marie sont vêtus de vêtements des années 1970. On y retrouve des hippies, des bûcherons, des fermiers, des personnes handicapées et même quelques travailleuses du sexe et des ivrognes.

Dans cette représentation de la scène de la Nativité, Marie et Joseph portent des vêtements à la mode dans les années 1970. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Claude Picard est décédé il y a 10 ans, mais sa fille Brigitte Picard est émerveillée de constater que la crèche attire encore les curieux, 50 ans après sa création.

« Il y a des gens qui viennent voir la crèche et qui ont les larmes aux yeux parce qu’ils venaient ici avec leurs parents. Peut-être que leurs parents ne sont plus là, mais ça leur rappelle des souvenirs. » — Une citation de Brigitte Picard, la fille de Claude Picard

La crèche est composée de 35 personnages. Claude Picard avait déniché des poupées Barbie, des G.I. Joe et autres figurines trouvées dans les catalogues de Simpson-Sears ou d'Eaton.

Des personnages glauques sont représentés. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Ma mère a habillé les Barbies, elle a fait des costumes aussi. Puis mon père a peint les visages pour ne pas qu'ils se ressemblent les uns et les autres, parce qu'il y avait juste deux, trois sortes [de figurines] , se rappelle Mme Picard, qui avait 10 ans à l’époque de la création de la crèche.

Les édifices de la scène sont aussi inspirés de maisons de Saint-Basile et de Rivière-Verte. Les bâtiments sont rustiques, mais selon Brigitte Picard, son père voulait démontrer que la crèche était pour tout le monde, les pauvres et les pécheurs .

L'artiste Claude Picard (à droite) a travaillé avec l'ébéniste Charles April pour donner vie à ses idées. Photo : Radio-Canada

Une crèche perdue et retrouvée

La crèche a eu un parcours mouvementé au cours des dernières années.

Après avoir été exposée pendant des années à la cathédrale d’Edmundston, l’installation a été prêtée à un musée de Saint-Jean, puis au musée historique du Madawaska.

Elle a ensuite pu être admirée dans une vitrine d’un commerce d’Edmundston… puis, plus rien.

Les personnages imaginés par l'artiste sont représentatifs de la société de la ville d'Edmundston à l'époque de sa création. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Selon Brigitte Picard, les maisons et les personnages ont comme été perdus .

Après la mort de l’artiste, sa fille a voulu s’entourer des œuvres de son père. Elle a fait des demandes à la Ville d’Edmundston pour retrouver la crèche.

La fille de Claude Picard, Brigitte Picard, a voulu retrouver la crèche en 2020, après avoir perdu sa trace pendant quelques années. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Il y a trois ans, les boîtes contenant l’ensemble de cette œuvre ont été retrouvées dans le sous-sol d’un édifice municipal. Selon Mme Picard, la personne qui avait rangé la crèche était décédée et personne d’autre ne savait où la retrouver.

« J'espérais qu'elle était toujours là et qu'elle n'avait pas été jetée, car elle avait une grande importance pour moi. » — Une citation de Brigitte Picard, fille de l'artiste

Quand nous l'avons trouvé, j'étais vraiment heureuse et quand j'ai appelé ici à la cathédrale, ils étaient vraiment heureux de l'avoir et ils ont tout de suite dit : "Oui, apportez-la ici".

Une œuvre importante

Gilbert Cyr se réjouit aussi que la crèche ait pu être restituée à la famille et exposée à nouveau à la cathédrale.

Gilbert Cyr est vice-président aux affaires économiques de la cathédrale d'Edmundston. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

« Ça représente un bijou. Ça représente un actif, c'est une œuvre d'art que Claude a pondu. Et puis ça donne vraiment de la valeur à notre cathédrale. Les gens qui viennent, qui admirent la crèche à Claude, en ressortent vraiment émerveillés et puis ça fait partie du patrimoine. » — Une citation de Gilbert Cyr, vice-président aux affaires économiques de la cathédrale d'Edmundston

Sans la crèche, il manquait quelque chose à la cathédrale, estime Gilbert Cyr.

Brigitte Picard aussi est heureuse que l’œuvre fasse encore réagir les gens, 50 ans après sa création. Il était fier de ça.