Les centimètres de neige s’accumulent en Abitibi-Témiscamingue

Selon la météorologue d’Environnement Canada, Marie-Ève Giguère, le système arrive plus rapidement que prévu.

Le sud du Québec est affecté par la neige et la poudrerie.

Marie-Ève Giguère souligne qu’il n’est pas idéal de prendre la route aujourd’hui.

Pour le Témiscamingue, l’Abitibi, on parle pour l’instant d’un 20 à 40 centimètres. On est un petit peu épargné côté vent. On parle de rafales jusqu’à 60 kilomètres/heure, mais c’est sûr qu’avec toute la neige qui tombe, on attend des visibilités réduites. Ça dure quand même longtemps. C’est aujourd’hui, cette nuit il continuera de neiger dans une moindre mesure. Les vents se calment donc, ce sera un peu mieux , décrit-elle.

Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi et la Commission scolaire Western Québec ont annulé les cours du 23 décembre.

Le transport aérien est aussi affecté par la tempête. Des vols d'Air Canada entre l'Abitibi et Montréal et des vols de PAL Airlines entre Val-d'Or et Montréal ont aussi été annulés.