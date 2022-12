Tempête hivernale : l’Atlantique se prépare

Environnement Canada a émis des avertissements de vent et de pluie pour la majorité des secteurs de l’Atlantique.

Au Nouveau-Brunswick, des avertissements de neige sont en vigueur pour le nord de la province, dont les régions de Bathurst et du Restigouche où on attend de 15 à 20 cm de neige. Les précipitations devraient commencer en après-midi vendredi et se poursuivre au cours de la nuit.

Des avertissements de pluie sont aussi en vigueur pour la majorité des autres régions au Nouveau-Brunswick. La quantité totale attendue est de 25 à 40 mm.

Les précipitations commenceront à tomber tard ce matin sous la forme de pluie forte sur le sud du Nouveau-Brunswick et sous la forme de neige et de grésil sur le centre et le nord du Nouveau-Brunswick. La neige devrait se changer en pluie sur les parties centrales de la province d'ici cet après-midi ou ce soir. Une bande de pluie verglaçante pourrait persister pendant plusieurs heures le long de la vallée du fleuve Saint-Jean vers midi avant de se changer en pluie d'ici cet après-midi , précise Environnement Canada.

La province sera aussi balayée par de forts vents dont les rafales oscilleront entre 90 et 110 km/h dans la nuit de vendredi à samedi.

Une forte onde de tempête et de grosses vagues devraient également toucher la côte, de l’île Miscou à Campbellton. L’onde de tempête pourrait entraîner des inondations côtières, une érosion des berges et endommager les infrastructures routières à proximité.

L'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick s'attend à ce qu'il y ait des pannes de courant entraînées par cette tempête et elle recommande au public de reporter tout déplacement à samedi.

« Le plus important est de se servir de son bon jugement et d'attendre à demain si c'est possible. » — Une citation de Roger Pitre, Organisation des mesures d'urgence

Au cours de la nuit de vendredi à samedi, les températures pourraient dépasser les 10 degrés. Il y a même des possibilités d'orage. Les conditions vont s'améliorer rapidement dans la journée de samedi, selon la météorologue pour Environnement Canada Jill Maepea.

Cependant, le refroidissement soudain pourrait faire en sorte que la chaussée soit très glissante par endroits.

Les températures vont chuter rapidement ce soir et samedi matin. Donc les surfaces mouillées pourraient être glissantes à cause des températures qui vont chuter sous zéro , a précisé la météorologue en entrevue à La matinale.

La société Énergie NB s'attend à ce que la tempête cause plusieurs pannes d'électricité dans la nuit de vendredi à samedi. Des équipes se préparent déjà à intervenir.

Ailleurs en Atlantique

En Nouvelle-Écosse, des avertissements de pluie et de vent sont en vigueur pour l’ensemble de la province. Environnement Canada prévoit de 20 à 40 mm de pluie et des rafales de 90 km/h.

La pluie commencera à tomber sur l'ouest de la province ce matin et atteindra le Cap-Breton d'ici ce soir. La pluie cessera au cours de la nuit sur la majeure partie de la péninsule et d'ici samedi matin sur le Cap-Breton , explique l’agence fédérale dans son avertissement.

Une onde de tempête est aussi prévue dans le comté de Yarmouth de vendredi soir à samedi après-midi. Les vagues pourraient atteindre 7 mètres de hauteur.

Des avertissements de vent sont aussi en vigueur pour tous les comtés de l’Île-du-Prince-Édouard. Des vents de 90 km/h sont prévus pour vendredi soir et durant la nuit.

Des avertissements sont aussi en vigueur pour Terre-Neuve-Labrador. À Channel-Port aux Basques et dans les environs, une région particulièrement ébranlée par le passage de Fiona en septembre, les vents pourraient souffler jusqu’à 150 km/h.

Environnement Canada prévoit de 15 à 60 mm de pluie sur cette province selon les régions