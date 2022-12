Tempête : neige et poudrerie prévues ce matin dans le Sud de l’Ontario

La neige et la poudrerie ont déjà commencé à Windsor et devraient frapper le reste du Sud de l'Ontario en matinée vendredi, selon Environnement Canada, qui prévient que les conditions routières seront « dangereuses ».

Les écoles sont fermées dans le sud de la province et nombre de vols sont retardés ou annulés à l'aéroport Pearson de Toronto.

Environnement Canada prévoit du mauvais temps pour vendredi et samedi :

La neige commencera à tomber vendredi matin et se changera peu à peu en averses de neige samedi matin.

Des vents forts avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h et de la poudrerie généralisée sont attendus à compter de vendredi matin, et ce, jusqu'à samedi.

Le refroidissement éolien deviendra intense vendredi et persistera jusqu'en fin de semaine.

Gel soudain possible vendredi matin.

Des accumulations de neige de 5 à 15 cm sont prévues d'ici samedi matin.

« Évaluez la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie. » — Une citation de Environnement Canada (communiqué)

Si la visibilité est réduite alors que vous conduisez, ralentissez, surveillez les feux arrière des véhicules devant vous et soyez prêt à arrêter , ajoute Environnement Canada.

L'horaire des trains de banlieue GO a été réduit en raison de la tempête, ce qui pourrait vouloir dire 10 à 15 minutes d'attente de plus entre les trains aux heures de pointe, indique un porte-parole. La circulation des autobus GO pourrait aussi être perturbée, selon les conditions routières.

Sécurité publique Canada conseille à la population de se munir d'une trousse d'urgence contenant de l'eau potable, de la nourriture et des médicaments ainsi qu'une trousse de premiers soins et une lampe de poche, en cas de panne de courant.

Froid extrême

Les températures doivent chuter rapidement vendredi, selon Environnement Canada.

Le refroidissement éolien prévu pour la journée est de -20 à -29.

À Toronto, la Ville garde ouverts trois lieux publics où les sans-abri peuvent se réchauffer durant la journée et la nuit.