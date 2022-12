Tempête hivernale : conditions routières difficiles en Mauricie et au Centre-du-Québec

La tempête qui balaie le Québec rend les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec hasardeuses. Le ministère des Transports indique que l'ensemble des routes sont enneigées avec une visibilité réduite ou nulle par endroits.

La porte-parole du MTQ dans la région, Roxanne Pellerin, conseille de partir plus tôt pour ne pas être pressé et prendre son temps sur la route.

Respectez les véhicules de déneigement qui sont partout sur le réseau. Leur travail, c'est de sécuriser la route devant vous. Soyez patients, suivez-les et respectez-les dans leur travail , a-t-elle déclaré en entrevue à l'émission Toujours le matin.

Elle prévient que la conduite peut être difficile sur le segment de l'autoroute 40 en raison de la poudrerie en provenance du lac Saint-Pierre.

En Mauricie, entre 30 et 50 centimètres sont attendus. La neige va tomber jusqu'à samedi. À certains endroits plus élevés, les accumulations pourraient atteindre 70 centimètres. De la pluie verglaçante pourrait affecter les secteurs près du fleuve vendredi matin.

Au Centre-du-Québec, tout un cocktail météo attend les automobilistes. Environnement Canada prévient que les flaques d'eau, la neige mouillée et toute précipitation additionnelle gèleront lorsque les températures diminueront en fin de journée. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes , peut-on lire sur le site de l'agence fédérale.

Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada, affirme que les vents seront très forts dans l'ensemble de la province. Ils souffleront jusqu'à une vitesse de 80 km/h à certains endroits, particulièrement près du fleuve.

Abonnés affectés par des pannes de courant Trois-Rivières (secteur des Forges) : 649

Saint-Alexis-des-Monts : 1263

Secteur entre Saint-Élie-de-Caxton et Saint-Mathieu-du-Parc : 388

Sainte-Anne-de-la-Pérade : 281

Victoriaville : 128 Source : Hydro-Québec

Plusieurs autres villes et municipalités sont touchées par des pannes d'électricité. Shawinigan, Drummondville et Saint-Adelphe sont du nombre.

Hydro-Québec a mobilisé des travailleurs qui devaient partir en vacances. La société d'État invite la population à ne pas la contacter s'il y a une panne d'électricité.

Déplacements en autocar

Tous les trajets de la compagnie d'autocars Orléans Express sont annulés entre Québec et Gaspé.

Sites fermés vendredi Parc national de la Mauricie

Domaine Enchanteur

Centre de ski Mont Gleason

Centre de ski Vallée du Parc

Pour des raisons de sécurité, le centre de ski Vallée du Parc ferme ses installations au public vendredi. Dominic Lamy, directeur de l'expérience client à Vallée du Parc, se réjouit cependant des accumulations de neige prévues, qui embelliront les pistes pour le temps des Fêtes.

Du côté du Centre-du-Québec, la situation est tout autre. Environnement Canada prévoit des précipitations de pluie. Julien Benoît-Simard, responsable des communications de la station du Mont Gleason, affirme que ses équipes se préparent à conserver la neige accumulée sur le site afin d'assurer de bonnes conditions sur les pistes après la tempête.