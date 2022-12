Les écoles de l’Estrie resteront ouvertes

Les écoles du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et du Centre de services scolaire des Sommets seront ouvertes ce vendredi 23 décembre.

Très tôt vendredi matin, les conditions étaient près de la normale et la chaussée était dégagée de façon générale. Toutefois, de la pluie et des vents forts sont attendus dans les prochaines heures.

En soirée, la neige s'invitera en Estrie et les températures devraient chuter rapidement. Un avertissement de refroidissement soudain est d'ailleurs toujours en vigueur.

Prudence sur les routes

Les autorités appellent à la prudence sur les routes. Les flaques d'eau, la neige mouillée et toute précipitation additionnelle risquent de geler lorsque les températures baisseront.

Pour obtenir plus d'informations sur l'état des routes, en temps réel, vous pouvez consulter les différentes plateformes de Québec 511  (Nouvelle fenêtre) .

Pannes d'électricité

Il est possible que les vents forts causent des pannes d'électricité. Vendredi matin, un peu plus de 1200 clients d'Hydro-Québec sont privés de courant en Estrie, surtout dans la région de Magog. De plus, plusieurs centaines de clients d'Hydro-Magog sont aussi aux prises avec une panne de courant.

Moins de 500 résidents de Sherbrooke sont privés de courant. Ces pannes se situent à l'est de la Ville, en direction de Cookshire-Eaton.