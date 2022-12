Des conseils pour un temps des Fêtes respectueux envers les personnes LGBT+

Pour moi, la manière que j’explique ça, c’est que je suis une personne. Je ne veux pas m’attacher à un genre spécifique parce que je [n'entre] pas dans ces boîtes là , affirme Natasha Haché, qui est lesbienne et non-binaire.

Natasha a informé son entourage de son identité de genre cet automne. Ses parents, ses frères et ses soeurs sont compréhensifs, mais durant les Fêtes ce sera une première pour les membres de sa famille éloignée.

Donc, j’ai [...] un peu d’inquiétude par rapport à ça. Je sais qu’ils vont m’aimer. Je sais qu’ils vont m’accepter, mais ça ne me tente pas de devenir un dictionnaire pour eux autres, pour être comme : "Okay, je suis non binaire, ceci et ça" , explique Natasha.

« Je suis une personne. Je ne veux pas m’attacher à un genre spécifique », explique Natasha Haché. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Natasha recommande donc aux gens d’en apprendre plus sur l'identité de genre et de demander la permission d’en discuter avant de lancer une série de questions. Ça met moins de pression sur la personne, puis ça ouvre la conversation avec la famille.

Comment agir avec tact?

Pascale Joëlle Fortin-Daigle, qui n'en est pas à son premier Noël en utilisant un pronom neutre, donne quelques conseils pour aider les autres personnes LGBT+ à se sentir à l'aise durant les Fêtes.

La fameuse question : "As-tu un petit chum? As-tu une petite blonde?", ou toute autre variation, c'est intimidant de façon générale pour un ado, mais encore plus pour une personne qui n'a pas fait son coming out , explique Pascale.

Utiliser un langage plus neutre, par exemple le mot partenaire, est plus approprié.

Pascale conseille aussi aux gens de retirer de la vue toute ancienne photographie de famille lorsque des membres de la famille qui sont des personnes LGBT+ les visitent.

Mieux vaut employer le mot « partenaire » que « chum » ou « blonde », recommande Pascale Joëlle Fortin-Daigle. Photo : Radio-Canada

C'est aussi une bonne idée de demander à chacun quel est son pronom, c’est-à-dire non seulement aux personnes LGBT+. D'une part, il y a une éducation qui se crée à travers ça, mais d'autre part ça va démontrer encore une fois le respect et l'ouverture de la famille , souligne Pascale.

Natasha ajoute qu’une notion reste primordiale. Une famille, ce n'est pas nécessairement comme la famille de sang, ça peut être une famille choisie.

Au fond, le bien-être de chacun, c'est le plus important.

