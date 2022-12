Trois jeunes frères forment un groupe de musique pour honorer leur racines africaines

Trois jeunes torontois d’origine camerounaise forment un groupe de musique pour se rapprocher de leur terre natale et partager leur héritage culturel. Dénommé Back To Sources, et connu sous l’appellation anglophone BTS Power Canada, le groupe existe depuis 2017. Il est formé d’un trio de frères Boran, Christy et Angelus Kakanou, âgés de 14 à 19 ans.

Angelus Kakanou est l’aîné et aussi le chef d’orchestre du groupe. Il explique que durant la semaine, il revient à chacun de travailler sur leur morceau. C’est facile, car nous sommes chacun assez indépendants , dit-il. Chacun va faire son travail individuel , poursuit-il. Mais, cela n’empêche pas que si quelqu’un est libre, on en profite pour répéter ensemble , ajoute son jeune frère, Christy. De plus, la fin de semaine, ils se réunissent pour apprécier l’évolution de chacun.

« La fin de semaine, on prend un temps pour s’entraîner ensemble. Notre esprit familial est fortifié par la musique. » — Une citation de Angelus Kakanou, membre de BTS Power Canada

Dans le garage familial, transformé en salle de répétition, de nombreux instruments sont jonchés sur ou sous des étagères, dans les recoins ou au milieu de la pièce.

Piano, saxophone, batterie, une panoplie de tambours de toutes sortes, sont autant d’instruments formant le décor. Dans la pièce, des câbles électriques alimentent les haut-parleurs qui font grincer les instruments à cordes.

« Le garage est un membre du groupe. » — Une citation de Boran Kakanou, membre de BTS Power Canada

Ces artistes aux multiples talents qui manient différents styles musicaux autant classiques que traditionnels africains sont capables de jouer de plusieurs instruments. Parmi les styles musicaux traditionnels, la bande Kakanou joue du Coupé Décalé, le mangambeu, le bend skin, entre autres.

De plus en plus présent sur la scène locale, le groupe possède en plus, à son actif, quelques performances à l’international. On a participé au Festival Carassauga cet été, au Festival Bamiléké , affirme Boran. À l’international, le groupe a assuré la première de la tournée de Petit Pays, un artiste camerounais de renom. Ils ont joué notamment à Houston, au Texas.

Le trio a aussi fait danser le public lors d’événements communautaires pour des organismes tels qu' Épelle-moi Canada ou encore Akwaba Community.

Tout a commencé par un piano

Un jour, mon père a rapporté un piano à la maison. Christy le touchait de temps en temps , raconte Boran. Voir son frère essayer l’instrument l’inspira. Il avait 12 ans.

On a commencé en duo. Ensuite, mon grand frère rapportait un saxophone de l’école, on y donnait des cours , dit-il. C’est vraiment là qu’on a eu l’idée de créer le groupe.

« Christy nous a vraiment poussés à rejoindre le monde de la musique, car c’est lui qui venait tout le temps jouer avec le piano. » — Une citation de Boran Kakanou, membre de BTS Power Canada

Le plus jeune des frères, Christy, a 9 ans lorsque la troupe commence à jouer pour le grand public. Il raconte avoir été à la fois fébrile et stressé. J’avais un peu peur aussi de rater ma performance , raconte-t-il. Comme on dit, c’est en forgeant qu’on devient forgeron; je me suis habitué , poursuit-il. À présent, une grande fierté l’habite.

« Quand tu viens d’un pays en voie de développement, qui n’est pas vraiment reconnu [à sa juste valeur, ], le fait de pouvoir montrer sa valeur au monde entier, c’est vraiment une fierté. » — Une citation de Christy Kakanou, membre de BTS Power Canada

Pour le cadet de la famille, Boran, sa plus grande motivation est de voir les gens danser sur leur musique.

Parallèlement à leur passion pour la musique, les frères Kakanou poursuivent aussi des études académiques et universitaires. Ces musiciens souhaitent, plus tard, transmettre leurs savoirs en mettant en place une école de musique en Ontario.