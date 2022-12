Le visage défait de certaines d’entre elles, qui défiaient l’obligation de la burqa – ce vêtement imposé qui couvre 100 % du corps et transforme les femmes en ombres mouvantes – valait mille mots. Ces étudiantes venaient d’apprendre que les portes d’un avenir meilleur se refermaient sous leur nez, au sens le plus littéral du terme.

L’interdiction d’étudier à l’université désormais imposée aux Afghanes, a suscité l’indignation dans le monde, y compris de la part de pays musulmans comme la Turquie. Le 22 décembre, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont émis une déclaration évoquant de possibles crimes contre l’humanit par les maîtres de l’Afghanistan contre la moitié de leur population.

L’Agence France-Presse (AFP) était sur place à Kaboul; elle a diffusé les images, mais aussi des citations de ces filles en noir devant la grille de l’université, encaissant avec douleur et révolte la perte d’un droit fondamental.

« Les filles afghanes sont un peuple mort. Elles pleurent du sang. » — Une citation de Témoignage d'une Afghane à l'AFP

Ils utilisent toute leur force contre nous. J’ai peur que bientôt, ils annoncent que les femmes n’ont pas le droit de respirer.

Les talibans 2.0 , une illusion

Il y avait eu, lors du retour au pouvoir des fameux intégristes islamiques au lendemain de la débandade de l’armée américaine à Kaboul, après 20 ans de présence, quelques déclarations – accueillies avec scepticisme, mais tout de même – selon lesquelles les talibans 2.0 seraient moins extrémistes que ceux de la première période, de 1996 à 2001.

Une illusion! S’il y a encore des réformistes ou des modérés dans les cercles du pouvoir à Kaboul, ils se taisent et se cachent complètement.

Même l'éducation au primaire des filles est remise en question en Afghanistan. Photo : (AFP/Getty Images)

En 2022, le pouvoir central en Afghanistan est bien aux mains d’intégristes musulmans extrêmes, avec leur propre version de la charia, la plus dure au monde, autour du chef suprême Hibatullah Akhundzada.

Dans la lettre diffusée mardi par le ministre de l’Enseignement supérieur, il est dit que toutes les directions d’universités publiques et privées doivent empêcher les femmes de suivre des cours. Et on ajoute : jusqu’à nouvel ordre .

Que signifie cette expression? Peu de chose, sans doute. Déjà utilisée lorsqu’on avait annoncé la même mesure en mars dernier, appliquée aux écoles secondaires, mais sans suite ni rappel de la décision. Cette précaution verbale a pu refléter certaines divergences dans les cercles du pouvoir, sur le degré de répression à appliquer contre les libertés des femmes, ou sur la vitesse de la suffocation de ces droits.

C’est peut aussi être une tactique oratoire pour mieux faire passer la pilule, en suscitant le faux espoir d’un contre-ordre éventuel. Mais dans les visages de ces femmes, il n’y avait ni vrai ni faux espoir.

Même les fillettes du primaire

Une autre information du même ordre a été diffusée le 21 décembre, même si, dans ce cas, elle ne provenait pas d’une déclaration officielle du gouvernement. Le Wall Street Journal a écrit ce mardi que ce sont, à leur tour, les fillettes les plus jeunes qui n’auront plus droit… à l’enseignement primaire!

Si l’information du Wall Street Journal se confirme et que l’interdiction s’applique également aux élèves les plus jeunes, alors c’est toute l’éducation des filles, de la maternelle à l’âge adulte, qui est aujourd’hui interdite en Afghanistan.

Une chose que même des pays musulmans à très mauvaise réputation pour leur respect des droits – l’Iran, l’Arabie saoudite – ne font pas. En effet, dans ces pays-là, les filles étudient, et ce jusqu’à l’université : ces gouvernements ne se privent pas de s’en vanter.

Cela ne minimise pas les aspects gravement répressifs des régimes iranien et saoudien, mais montre que, dans le spectre des régimes musulmans ou islamiques au pouvoir, l’Afghanistan des talibans est un triste champion du monde.

On disait pourtant que parmi les représentants talibans qui avait longuement fréquenté les négociateurs américains lors des pourparlers de Doha au Qatar en 2018 et 2019, il y avait quelques figures plus pragmatiques.

On pense à un Abdul Ghani Baradar, co-fondateur historique des talibans, négociateur en chef à Doha et qui serait toujours au gouvernement, mais muet et invisible – c’est un régime très opaque. Lui avait déjà dit qu’il faut tenir compte de l’avis des Occidentaux, ne serait-ce que pour des raisons tactiques.

Abdul Ghani Baradar est le cofondateur et numéro deux des talibans. Photo : AFP / Nikolay Korzhov

Mais le chef suprême des talibans, Akhundzada, tout comme le ministre de l’Enseignement supérieur, auteur de la circulaire du 20 décembre sont des purs et durs qui disent en substance : Nous sommes comme ça, l’islam est notre loi… et les Occidentaux ne nous imposeront pas leurs normes décadentes.

Il y a chez les talibans une véritable hantise, l’obsession de diminuer la présence sociale féminine, de cacher les femmes, toutes coupables de troubler les mâles si elles osent montrer un bout de peau, un bout de cil ou simplement être présentes dans les lieux publics.

Situation économique tragique

Selon les agences humanitaires, la situation économique et sociale est tragique en Afghanistan; les cris d’alarme se sont multipliés depuis 16 mois. Ce fait ne serait-il pas de nature à pousser les autorités qui demandent de l’aide à l’international à mettre de l’eau dans leur vin?

Encore là, la réponse, de toute évidence, est non. On sait qu’il y a eu des débats à l’interne sur cet aspect, avec par exemple ce Baradar qui aurait défendu un tel point de vue. On en déduira qu’il a perdu ce débat interne.

Les talibans sont manifestement plus soucieux de cohérence dans leur fondamentalisme (avec un suivi pointilleux des limitations de plus en plus sévères aux droits des femmes) que soucieux de pragmatisme, en pensant à l’économie, pour réparer ou tendre de nouveaux ponts avec l’Europe, les États-Unis, les bailleurs de fonds.

La famine guette la population afghane. Ci-dessus, un enfant recevant un traitement contre la malnutrition est soigné dans un service pour enfants de l'hôpital Indira Gandhi, à Kaboul Photo : Getty Images / Nava Jamshidi

16 mois de spirale descendante

Un retour sur les 16 mois écoulés depuis le fatidique 15 août 2021, sur les droits des femmes en Afghanistan, fait apparaître une spirale descendante, un catalogue des horreurs qui aboutissent à l’étouffement quasi-total de décembre 2022.

Dès le retour des talibans, en août 2021, était décrété le hidjab obligatoire (version un peu plus légère que la fameuse burqa, laquelle a un grillage qui dissimule jusqu’aux yeux des femmes des femmes. En septembre 2021, on imposait la ségrégation des sexes dans les classes… mais sans les interdire aux filles.

Rappelons que sous l’occupation américaine décadente de la période 2001-2021, les gars et les filles pouvaient fréquenter les mêmes bancs à l’université, travailler ensemble dans les mêmes bureaux. On se souvient des regards effrayés de ces hommes et de ces femmes, lorsque les Américains sont partis, et que des gens s’accrochaient aux avions au péril de leur vie plutôt que de retomber sous le joug des intégristes.

En mars 2022, vient le tour des écoles secondaires : les filles au secondaire, terminé. Mai 2022 : la burqa redevient obligatoire – et non plus simplement le hidjab. On interdit aussi aux femmes de s’éloigner de chez elles sans être accompagnées d’un homme.

Le mois dernier – novembre 2022 -- on annonce qu’il est interdit désormais aux femmes d’entrer dans les parcs, les fêtes foraines, les bains publics, les gymnases. Des médias étrangers comme Le Monde rapportent qu’il y a encore des gymnases clandestins pour femmes, à Kaboul.

Tout cela pour aboutir, cette semaine, à l’ultime exclusion qui scandalise le monde entier. Exclusion que des agences internationales humanitaires dénoncent pour son caractère immoral, mais aussi parce que, dans un pays économiquement lessivé, elle a un coût économique épouvantable, qu’on peut chiffrer en milliards de dollars.

Voilà pourquoi et comment, en décembre 2022, au pays des talibans, votre fille est muette. Muette et bâillonnée.