L’ABC d’une rando réussie avec La petite marcheuse

« Sur un sentier, je me sens moi-même et accomplie. Je peux être là 24 h sur 24 et je me sens bien! » La Drummondvilloise Christel Bourque est une amoureuse inconditionnelle de la nature et du plein air. La randonnée fait intrinsèquement partie de sa vie depuis 2018.

Elle aime autant les courtes aventures que les longues excursions de plusieurs semaines. Je découvre une ténacité; je ne savais pas que j'avais ça en moi. Et on dirait que plus je le fais, plus j'ai envie de continuer , ajoute celle qui se surnomme La petite marcheuse et qui présente depuis peu une chaîne YouTube pour partager son amour de la marche et l'art de la randonnée. J 'ai vu des gens qui faisaient ça sur YouTube, en fait des femmes qui sont parties faire de la randonnée, entre autres sur le Pacific Crest Trail, et ça m'a beaucoup interpellée , affirme Christel.

« Ces femmes-là m'ont vraiment inspirée. Je me suis dit, peut-être que je pourrais partir avec mon sac à dos, marcher et voir ce que ça pourrait m'apporter. Je me suis lancée dans le vide, les yeux fermés! Je me suis équipée et je suis partie! » — Une citation de Christel Bourque, randonneuse et vlogeuse

L'ABC d'une rando réussie

Il est facile de trouver sur YouTube des chaînes dédiées à la randonnée, mais plusieurs sont en anglais, alors que celle de La petite marcheuse est en français. Christel, âgée de 38 ans, y propose des capsules et des épisodes où elle partage des conseils et de multiples informations, notamment sur l'équipement, la nourriture et les vêtements.

Les choix deviennent super minimalistes, ça fait que tu peux penser à d'autres choses. Notre vision se ramène vraiment à l'essentiel. Elle raconte aussi plusieurs anecdotes et propose différentes randonnées pour tous les niveaux, incluant les débutants. De plus, elle invite les gens, toujours avec le sourire, à parcourir les parcs et les espaces de façon plus responsable.

La peur

La petite marcheuse n'a pas froid aux yeux, mais la peur l'habite souvent. C'est sûr que ce n'est pas mes nuits les plus reposantes! J'ai tout le temps une petite oreille ouverte , ajoute celle qui a complété deux fois le sentier Pacific Crest Trail, sur la côte ouest américaine, en 2019 et en 2022. C'est de ne pas savoir qui fait qu'on a peur. Mais en bout de ligne, je touche du bois, il ne m'est jamais arrivé rien de grave et je me suis toujours sentie en sécurité.

Les randonnées en autonomie viennent avec des défis énormes de gestion et de planification. Christel Bourque doit aussi faire face à certains dangers ou imprévus. Cette année, j'ai été piquée par quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai dû prendre des antibiotiques et des stéroïdes. Ça m'a affectée beaucoup, parce que j'ai eu des effets secondaires. J'ai dû revenir, parce que je suis allée à l'hôpital deux fois, les assurances aux États-Unis, ce n'est pas évident. Le périple s'est terminé abruptement , raconte-t-elle, en ajoutant la difficulté qu'elle a eue à accepter cet arrêt forcé.

« Là-bas, on n'est pas chez nous. On est dans la nature et la nature a le contrôle. » — Une citation de Christel Bourque, randonneuse et vlogeuse

Wild de Jean-Marc Vallée

En écoutant les péripéties de Christel, difficile de ne pas penser au film Wild, du défunt cinéaste québécois Jean-Marc Vallée.

J'ai choisi le Pacific Crest Trail à cause du film. Le long métrage met en vedette l'actrice américaine Reese Witherspoon, qui incarne Cheryl Strayed. Après avoir perdu sa mère, la jeune femme entreprend de marcher le sentier Pacific Crest Trail. Le truc étrange, c'est que j'ai aussi perdu ma mère. Je ne sais pas s'il y a une quête là-dedans, mais c'est sûr que le fait que ma mère soit décédée en 2018, c'est ça qui m'a donné envie de partir. [...] Ce film-là m'a vraiment inspirée.

Sa prochaine rando

La petite marcheuse pense déjà à sa prochaine longue randonnée, possiblement le SIA, le Sentier international des Appalaches du Québec, qui parcourt la Gaspésie et les Chic-Chocs sur une distance de 650 kilomètres.

« C'est ça qui est l'fun, je pense. Le genre de vertige, de me dire : je le sais pas trop ce qui va m'arriver là-bas, mais je vais y retourner. Je ne sais pas si c'est une addiction, une dépendance peut-être que je ne savais pas que j'avais! » — Une citation de Christel Bourque, randonneuse et vlogeuse