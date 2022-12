Le nom d’un bébé singe du Zoo de Granby est entre vos mains

Le petit singe souffrait d'un déboîtement de la hanche et de fractures complexes à une patte arrière. Heureusement, l'amputation lui a vite permis de reprendre du poil de la bête.

« Aujourd’hui, elle se porte très bien, donc nous sommes très très heureux du résultat » — Une citation de Karl Fournier, directeur des soins animaliers au Zoo de Granby

Le Zoo ignore ce qui est arrivé au petit singe, mais estime qu’elle a probablement subi une mauvaise chute. Karl Fournier souligne que sa mésaventure ne l’empêche cependant pas d’être aussi agile que tous ses congénères.

La première journée [après l’amputation], on voyait que quand elle s’agrippait sur le dos des parents, ça semblait un peu plus difficile, donc on avait beaucoup d’inquiétudes. Après deux jours, un technicien nous faisait une observation qu’il l’avait vue lâcher le dos d’un des parents et aller faire des acrobaties, se suspendre avec la queue, les pattes, la tête dans le vide. [...] Depuis ce temps-là, c’est incroyable de voir que pour elle, tout semble normal , raconte Karl Fournier.

Inspiré par l’histoire du petit singe, le Zoo a décidé de faire appel au public pour lui trouver un nom. On sort présentement de la COP15 sur la biodiversité [...]. Plus que jamais, c’est important d’agir pour protéger les espèces. Comme c’est une espèce vulnérable, c’est une belle histoire. Ça fait un lien, car ça démontre comment des espèces peuvent avoir besoin de l’aide des humains pour leurs soins. On trouvait ça important, au lieu de la baptiser nous-mêmes, de demander aux gens de trouver un nom pour une histoire qui finit aussi bien , indique le directeur des soins animaliers.

Le public pouvait suggérer des idées de noms la semaine dernière. Les techniciens du Zoo en ont retenu trois, soit « Nayati », « Vida » et « Bella ». Les internautes sont invités à voter pour leur nom préféré dans un sondage en ligne, et ce, jusqu'au 25 décembre.