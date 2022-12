Les annulations risquent de se poursuivre à YVR à l’approche d’une deuxième tempête

La direction de l’aéroport de Vancouver (YVR) prévient les voyageurs que les retards pourraient se poursuivre au moins jusqu’à vendredi alors que la province se prépare à une deuxième tempête qui amènera de la neige, du verglas et de la pluie sur le sud de la Colombie-Britannique.

Tout arrive plus lentement avec la neige, comme lorsqu’on conduit ou qu’on marche. C’est la même chose avec les aéroports, peu importe où dans le monde… donc ce sera plus lent, mais nous sommes prêts , indique la présidente-directrice générale de l’aéroport, Tamara Vrooman.

« C’est le pire moment pour avoir ce type de neige juste avant le temps des Fêtes. Nous nous excusons. Nous avons de la compassion pour les passagers. » — Une citation de Tamara Vrooman, présidente-directrice générale, YVR

Elle assure cependant que la situation s’améliore et que plus de voyageurs ont été en mesure de reprendre le chemin vers leur destination. Jeudi, la foule était d’ailleurs plus éparse comparativement aux jours précédents, même si certains voyageurs pouvaient toujours être aperçus à dormir contre des murs.

Les retards et les annulations de vols en raison du mauvais temps forcent de nombreux voyageurs à passer des heures, voire des jours à l'aéroport de Vancouver. Photo : Ben Nelms/CBC

Une montagne de bagages abandonnés entoure toujours les carrousels et les écrans continuent de montrer une suite de vols annulés. Selon la direction, une centaine de vols ont été annulés jeudi sur un peu plus de 600.

L’aéroport continue de restreindre le nombre de vols internationaux afin de donner la priorité aux vols domestiques jusqu’à 5 h vendredi.

Davantage d’annulations à prévoir

WestJet a également annulé un total de 243 vols sur l’ensemble de son réseau pour vendredi en raison des tempêtes prévues à la fois en Colombie-Britannique, mais également au Québec et dans le sud de l’Ontario.

La décision de garder des avions au sol est extrêmement difficile, mais nécessaire afin de nous préparer à faire voler plus de gens en sécurité avec le moins de perturbations possible dès que la météo s’améliorera , écrit le chef des opérations de WestJet, Diederik Pen, dans un communiqué.

Dans une déclaration, Air Canada assure qu’un peu plus de 88 % de ses vols planifiés ont décollé mercredi. Avec la seconde tempête qui arrive, l’entreprise indique avoir mis en place un système de réservation flexible qui permet aux voyageurs de modifier la date de leur vol ou de recevoir un bon de voyage.

Dormir trois jours à l’aéroport

Louie Madlang espère toujours rentrer chez lui à Lloydminster, qui se situe sur la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan, où l’attend son fils adolescent. Depuis lundi, il est cependant resté bloqué à l’aéroport de Vancouver après son arrivée des Philippines puisque sa connexion a été annulée.

L’homme, qui voyage avec sa femme, leur fille de 2 ans et leur neveu, espère maintenant pouvoir prendre un vol jusqu’à Edmonton la veille de Noël et conduire les cinq heures qui le séparent de la maison.

Nous ne pouvons pas nous doucher et nous avons essayé de réserver un hôtel à proximité, mais tout est complet. Nous dormons sur le sol et marchons des heures dans l’aéroport jusqu’à nous fatiguer. Les adultes peuvent se gérer, mais c’est difficile pour les enfants , dit-il.

C’est difficile à comprendre qu’un peu de neige puisse avoir un tel impact. J’arrive de Calgary où il faisait -20 ℃ et il n’y avait aucun problème , déplore de son côté Matthias Lauerman, dont le vol vers Francfort, en Allemagne, a été annulé deux fois.

Avec des informations de Yasmin Gandham et de La Presse canadienne