Les bienfaits de l’art pour retrouver le calme après les Fêtes

Au sortir de la période des Fêtes, nombreux sont ceux qui ressentent une certaine langueur mélancolique ou de la morosité. Et pour cause : le temps des Fêtes qui vient de prendre fin est souvent particulièrement effervescent, comme l'explique la psychologue Lyne Piché, établie à Surrey.

Des fois, ça fait des mois qu'on travaille à tout organiser pour avoir cette idée parfaite du temps des Fêtes , souligne-t-elle. La période qui suit est donc subitement moins excitante.

C’est le choc de revenir à la vie ordinaire et ça peut être difficile, surtout pour les gens qui ont eu de très, très grandes attentes ou qui vivent l'isolement, dit la psychologue. On se sent souvent seul et ça peut être pire durant la période des Fêtes parce qu'on a un souper ou un repas et on revient chez nous, et on est seul.

La période des Fêtes peut être particulièrement effervescente pour certains avec les soupers en famille ou entre amis. Photo : iStock

La conseillère clinicienne agréée Deena Chochinov, qui offre de l'aide psychologique et relationnelle à Vancouver, abonde dans le même sens. Elle ajoute que, durant les Fêtes, tous les éléments sont présents pour engendrer du stress et mener à l'abattement qui peut s'en suivre.

Le besoin de faire partie du groupe, de performer, de répondre aux attentes des autres, de privilégier l’harmonie à tout prix malgré les conflits familiaux... Bref, nous entretenons une vision romantique de cette période de l’année et nous avons des attentes irréalistes.

Le lendemain des festivités est donc un moment plus calme et propice à prendre soin de soi, affirme Lyne Piché. C'est un temps de repos, un bon moment pour la réflexion.

L’art à la rescousse

Dans cette quête de mieux-être, l'art peut aider à retrouver le calme intérieur et la sérénité qui font défaut. Les bienfaits de l'art ont été documentés dans de multiples études qui suscitent un intérêt de plus en plus grand. Depuis 2018, au Québec, les médecins peuvent, par exemple, prescrire à leurs patients des visites au musée.

L'art est tellement puissant et il y a des gens pour qui c'est absolument essentiel [...] Donc, vraiment, c'est de trouver l'activité qui nous apporte le plus de paix , soutient la psychologue Lyne Piché.

Des visiteurs assistent à l'exposition Beyond King Tut à Vancouver. Photo : Timothy Norris

En plus des recommandations habituelles qu'elle fait pour favoriser le retour à l'équilibre (privilégier le sommeil, l’exercice et une bonne alimentation), Deena Chochinov fait aussi valoir les bienfaits de s'adonner à des activités artistiques.

« Assister à un concert de musique, visiter un musée ou voir une pièce de théâtre, par exemple, sont des activités apaisantes. Elles nourrissent notre âme. » — Une citation de Deena Chochinov, conseillère clinicienne agréée à Vancouver

La créativité sans contraintes

Et c’est justement dans cette perspective de mieux-être que s'inscrit l’art-thérapie, une démarche d'accompagnement psychologique personnelle axée sur les arts.

Lise Pelletier, professeure en art-thérapie à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et ancienne travailleuse sociale, explique que la pratique du dessin, de la peinture, de la sculpture ou du collage, par exemple, permet de se révéler à soi-même (pensées, émotions, conflits intérieurs) et de mieux se comprendre ou d’atteindre un mieux-être psychologique.

La personne se dépose en quelque sorte sur le papier ou sur une toile. Le dessin précède la prise de conscience et il y a tout de suite une réaction physiologique. [À ce moment-là] la souffrance n'est plus seulement cognitive.

« L’art permet une correspondance avec la beauté, il crée un rapport authentique à soi. Une œuvre artistique suscite une réponse émotionnelle, une résonance à notre sensibilité. » — Une citation de Lise Pelletier, professeure en art-thérapie à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

« Solitude », une œuvre réalisée dans le cadre du programme d'art thérapie de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Lise Pelletier, professeure d'art thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Lucille Proulx est fondatrice de l'Institut canadien de l'art-thérapie (Canadian International Institute of Art Therapy - CIIA ), à Victoria, dans l’île de Vancouver. À son avis, la création artistique, quelle qu’elle soit, est bénéfique. Chaque semaine, on retrouve d'ailleurs la fondatrice dans les studios du centre Silver Thread, à Victoria, où elle donne un atelier d’art spontané.

Ça s’appelle Art for anyone, et on n’a pas besoin d’être artiste pour participer , s'exclame Lucille Proulx, ajoutant que les participants apprécient beaucoup l’art du collage avec des serviettes de papier, qu'elle leur propose notamment.

« Parfois, les gens arrivent à mes cours un peu moroses, mais repartent plus gais. Ils sont toujours surpris par la beauté de ce qu’ils créent. » — Une citation de Lucille Proulx, fondatrice du Canadian International Institute of Art Therapy ( CIIA ), à Victoria

La nonagénaire (elle a fêté ses 91 ans le 8 janvier), qui est détentrice d’un baccalauréat en beaux-arts et d’une maîtrise en art-thérapie, croit que l’art est peut-être au cœur de sa longévité.

La créativité a toujours été mon alliée la plus précieuse pour traverser les épreuves de la vie , confie-t-elle un sourire dans la voix.

L’art-thérapie en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, des écoles spécialisées enseignent cette discipline. C'est le cas, notamment, de la Kutenai Art Therapy Institute, à Nelson, et du Vancouver Art Therapy Institute, qui proposent un programme d’études supérieures, alors que l’Association canadienne d’art-thérapie regroupe des spécialistes de ce domaine dans toutes les régions au Canada.