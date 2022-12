Statistique Canada : plus grande augmentation de population jamais enregistrée en Alberta

Les données recueillies pour le troisième trimestre de 2022, soit les mois de juillet, août et septembre, signalent une croissance de population en Alberta plus élevée que toute autre année depuis le premier recensement de la population canadienne en 1951.

Cette augmentation de 1,28 % est une croissance qui rivalise avec certaines des plus importantes périodes de croissance enregistrées dans l'histoire de l'Alberta. L'économiste Trevor Tombe de l'Université de Calgary souligne que cela montre notamment le retour d'une économie plus forte.

Il indique que la croissance de population en Alberta est un phénomène normal pendant les périodes où le prix du pétrole est élevé. Mais ce qui rend cette situation plutôt inhabituelle, c'est son ampleur , constate-t-il. Beaucoup de gens arrivent [entre autres] de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, ce qui pourrait être un signe de renforcement des conditions économiques ici par rapport à ailleurs, et de logements plus abordables aussi.

L'économiste souligne par ailleurs que, historiquement, les augmentations de population ont été liées aux prix élevés du pétrole et à la croissance économique, et que ce boom ne semble pas être différent, note-t-il.

L'Alberta en tête de l'augmentation proportionnelle

Bien que les estimations démographiques ne figurent pas dans les derniers chiffres trimestriels interprovinciaux, une publication de données annuelles datant de septembre a révélé que près de 10 000 jeunes avaient déménagé en Alberta entre 2021 et 2022.

Alors que l'Alberta arrive en tête du pays pour ce qui est de la plus grande augmentation proportionnelle de population, c'est l'Ontario qui affiche la plus forte augmentation en nombre absolu.

En effet, l'Ontario a ajouté plus de 153 000 nouveaux habitants nets, en grande partie grâce à l'immigration en provenance de l'étranger. Cependant, la province a perdu plus de personnes au profit d'autres provinces qu'elle n'en a gagné. Entre autres, ce sont plus de 29 422 Ontariens qui ont choisi de s'installer en Alberta.

Selon Statistique Canada, des facteurs contributifs à cette tendance seraient en partie l'augmentation du coût du logement en Ontario et la hausse du télétravail provoquée par la pandémie.

Janet Lane, de la Canada West Foundation, explique qu'un autre facteur pourrait être la campagne visant à attirer les Torontois en Alberta lancée plus tôt cette année par l'ancien premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney. Les mots Alberta is calling (l'Alberta vous appelle) étaient affichés dans les métros et les tramways de Toronto, afin de susciter l'intérêt des personnes déçues par le coût de la vie dans la métropole.

Je ne veux pas dire que les publicités ont fonctionné, car il est trop tôt pour se prononcer, mais il est certain que le message a néanmoins été envoyé aux jeunes [de Toronto] , a déclaré Janet Lane.

À travers le pays, l'immigration interprovinciale nette a atteint un sommet qui n'avait pas été observé depuis le début des années 1980.

Un coût de la vie plus abordable

Tandis que la croissance démographique en Alberta est en grande partie attribuable aux immigrants interprovinciaux, ce sont les immigrants internationaux qui ont constitué la majorité de l'afflux de population au cours du dernier trimestre, avec 33 297 nouveaux habitants, soit plus de 57 % du nombre net pour la croissance démographique.

Le directeur général de l’Alberta Association of Immigrant Serving Agencies (AAISA), Sarosh Rizvi, n'est pas étonné par la récente hausse de population dans la province. L' AAISA est un organisme qui chapeaute 57 organisations, réparties partout en l’Alberta, qui viennent en aide aux nouveaux arrivants.

La plus forte hausse pour les organisations avec lesquelles nous travaillons ainsi que pour les tendances démographiques que nous observons est attribuable aux nombres d'évacués ukrainiens, c'est-à-dire les personnes qui cherchent à fuir la guerre , souligne Sarosh Rizvi.

Pour les mêmes raisons que l'Alberta a attiré des populations plus jeunes en provenance d'autres provinces, il estime que des réfugiés ukrainiens, ainsi que des réfugiés afghans, se tournent vers l'Alberta où le coût de la vie est plus abordable que dans d’autres grandes villes canadiennes.

Les données de l’agence fédérale confirment, selon lui, que la demande de services ne continuera qu’à augmenter, ainsi que la nécessité de mieux soutenir les nouveaux arrivants .

Le besoin d'un soutien continu, ajoute-t-il, est nécessaire sur tous les fronts. Je crois que la responsabilité du gouvernement n'est pas la seule en cause en ce moment , indique-t-il. C'est réellement quelque chose que les communautés ont pris en charge et je pense également qu’elles ont été et restent extrêmement efficaces dans leur soutien.

Avec les informations de Rob Easton