Une année qui a dépassé les attentes, selon l’UPA

La fonte tardive de la neige avait semé l’inquiétude des producteurs en début d’été 2022. La mise en terre des semences avait été effectuée à la fin du mois de juin et même dans certains cas, au début du mois de juillet.

Toutefois, le prolongement tardif de l’automne a permis aux producteurs de tout récolter, comme l’a expliqué Mario Théberge au micro de Place publique.

Dame nature n'était pas clémente. Mais avec l’automne qui s'est étiré en longueur comme on n’avait jamais vu, les producteurs ont été capables de tout récolter [...] C’était notre hantise. Si on avait eu un automne normal, on aurait eu des pertes. Nos programmes d’assurance auraient compensé, mais on a pu sauver la mise.

Le rendement a toutefois été légèrement sous la moyenne, selon le représentant du syndicat régional.

Mario Théberge, président de l'UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean, soutient le projet d'abattoir mobile. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Coûts de production

La guerre en Ukraine, mélangée à l’inflation, a causé son lot de difficultés. Le prix du diesel et des engrais a occasionné des frais additionnels. Les producteurs agricoles espèrent par ailleurs un ajustement du prix du carburant par le gouvernement.

Le prix des engrais a pratiquement doublé, ce qui a été extrêmement difficile pour les producteurs [...] Il y a aussi eu le Diesel. Il est encore à 2,40 $ le litre. C’est un dollar de plus que l’essence. Normalement, les deux se suivent, mais on vit avec ça depuis un an , déplore Mario Théberge.

Un succès pour Le Relait

La Coopérative de solidarité Le Relait, qui offre la possibilité aux producteurs d’être remplacés, a été un franc succès depuis son lancement en 2021.

Ils peuvent être remplacés par une personne formée qui connaît leur entreprise. Ça va tellement bien [...] Ils ont réussi à combler seulement 60 % des demandes, ce qui est un beau problème. C’est tellement populaire que ça va faire des petits , explique le président régional de l’ UPA .

Il y a actuellement huit agents dans la région qui offrent du remplacement aux producteurs qui en sont membres.