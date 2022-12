La majorité des musées de la capitale fédérale fermés, vendredi, en raison de la météo

Les conditions météorologiques forcent la fermeture de plusieurs institutions à Gatineau et Ottawa, en plus des écoles. La majorité des musées de la capitale fédérale seront fermés, vendredi, en plus de certains services offerts par la Ville d'Ottawa.

Par voie de communiqué, le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre ont annoncé qu'ils fermeront leurs portes au public et à tout autre groupe les 23 et 24 décembre .

Les Musées rouvriront le 27 décembre , peut-on également lire. Tous les évènements et les programmes qui devaient avoir lieu aux Musées sont également annulés.

Le Musée canadien de la nature, pour sa part, fermera ses portes jusqu'au 26 décembre. Les détenteurs de billets recevront un remboursement automatique , écrit-on dans un communiqué.

Ingénium a également annoncé, via Twitter, que les musées de l'agriculture, des sciences et technologies ainsi que de l'aviation seront fermés, le 23 décembre.

Le Musée des beaux-arts du Canada a aussi indiqué, sur son site internet, qu'il sera fermé vendredi.

Plusieurs services fermés

Par voie de communiqué, la Ville d'Ottawa a indiqué que tous les services de garde municipaux seront fermés, de même que les centres de services à la clientèle, vendredi.

Toutes les installations récréatives et culturelles seront fermées le vendredi 23 décembre et toutes les activités à la carte, les programmes et les locations seront annulés , ajoute-t-on.

Les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) seront elles aussi fermées le 23 décembre 2022. Elles devraient rouvrir dès le 24 décembre entre 10 h et 15 h.