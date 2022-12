Si le temps des Fêtes occasionne de nombreuses festivités dans les bars, Andrée East, relationniste au SPVG , mentionne qu’il est important de garder en tête quelques règles. Les cas d’intoxication au GHB et la consommation excessive d’alcool sont notamment montrés du doigt.

Précisant que les cas de consommation forcée de GHB demeurent difficiles à chiffrer en raison de sa courte présence dans l'organisme, l’agente du SPVG indique qu’il s’agit tout de même d’une réalité en Outaouais.

Juste en 2021, on en a saisi une cinquantaine de litres , rapporte-t-elle.

Communément appelé la drogue du viol , le GHB est notamment connu pour être utilisé à des fins d'abus sexuels. L’importance est de demeurer vigilant lors de soirées dans les bars, d'après la police de Gatineau.

Pour que la fête ne vire pas au cauchemar, l’agente East conseille de toujours garder sa consommation à l'œil et de ne pas la reprendre si une autre personne s’en est saisie. Elle souligne également la nécessité de ne jamais boire dans le verre de quelqu'un d'autre, même si l'individu est connu.

Les agressions sexuelles survenant souvent de personnes familières à la victime, la méfiance doit être de mise dans ce genre de soirée, selon le SPVG .

Si les forces de l’ordre soulignent donc l’importance de considérer le risque lié aux drogues, la consommation d’alcool demeure également un enjeu durant la période des Fêtes. En effet, les soirées dans les bars ou entre amis peuvent occasionner des situations conflictuelles entre la fête et la conduite.

« Tout comme on va planifier nos sorties du temps des Fêtes, on devrait planifier comment on va en revenir. »