La préfabrication au service du logement abordable

Il y a une certaine conjoncture qui est déjà en train de se passer , croit Nathalie Doyon, architecte à la SHQ . Étant donné le manque de main-d'oeuvre, le coût et la rareté du logement, il y a déjà une pression et des espoirs qui sont fondés sur l'industrialisation.

La SHQ vient de lancer un appel de propositions pour la réalisation de maquettes numériques de logements abordables préfabriqués. Les lauréats auront un an pour élaborer leurs projets avant que ceux-ci ne soient prêts à être construits.

La longue histoire de la préfabrication en architecture

L'expression "trailer park", c'est très péjoratif , reconnaît Carlo Carbone, architecte et professeur à l'École de design de l' UQAM , en faisant visiter l'exposition qu'il a montée sur le thème de la préfabrication.

Pourtant, la maison mobile est une typologie d'habitation qui a eu beaucoup de succès, surtout dans le sud des États-Unis, parce qu'elle répond à un besoin de logement abordable , explique M. Carbone.

Le professeur Carlo Carbone, de l'École de design de l'UQAM Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

L'exposition, qui se tient au Centre de design de l' UQAM , vise à démontrer que le phénomène de l'industrialisation et de la préfabrication dépasse bien la fameuse maison mobile . On y présente par exemple des boîtes contenant les services nécessaires à l'habitation, comme la cuisine, la salle de bain et le système de ventilation.

Ces cubes peuvent être installés à l'intérieur de logements neufs, ou même dans des tours de bureaux converties en immeubles de logements. Sur une note plus futuriste, on peut voir des projets de capsules habitables fixées à un support. Ou encore des trousses de composants à fabriquer soi-même.

Au fil des décennies, ce sont les crises qui ont souvent poussé les architectes et les promoteurs à envisager la préfabrication.

Le baby-boom a amené la nécessité de construire un nombre important de logements, dans un laps de temps relativement court , explique le commissaire de l'exposition. Crise du pétrole dans les années 1970, cette idée, encore, de construire rapidement avec moins de ressources, moins de gaspillage, la préfabrication apparaît.

Peuvent s'ajouter à cette liste la crise de la COVID, qui a forcé la construction rapide de cliniques et d'hôpitaux, et la crise des migrants, pour laquelle des solutions de logements temporaires préfabriqués ont été explorées.

Le professeur Carbone estime que la préfabrication peut permettre de réduire de 2 à 3 mois un projet de 12 mois, en produisant simultanément en usine et en chantier. Les coûts des projets réalisés en préfabrication semblent toutefois équivalents à ceux des projets standards. C'est parce que, souvent, on est dans des projets uniques , explique-t-il.

« Si on répétait le modèle de projet en projet, là, il y a un potentiel d'augmenter les économies d'échelle et de réduire les coûts. » — Une citation de Carlo Carbone, architecte et professeur

Des considérations environnementales militent également pour ce mode de construction, selon Mme Doyon. La construction peut permettre de réduire les pertes et la consommation d'énergie. Certains manufacturiers réfléchissent aussi à la question de la récupération de matériaux et même au recyclage des bâtiments en fin de vie.

Carlo Carbone croit que l'industrie québécoise a le potentiel de prendre de l'avance sur le marché nord-américain du logement préfabriqué, à condition d'instaurer une plus grande collaboration entre les entreprises.

La Société de l'habitation du Québec souhaite d'ailleurs pousser les entreprises à explorer davantage le secteur de la préfabrication, où les projets d'immeubles multilogements sont encore marginaux, selon Nathalie Doyon. On souhaite que les manufacturiers s'investissent dans ce créneau-là. Pour y arriver, dit-elle, on doit changer complètement la façon de réaliser des projets. On ne doit plus concevoir en fonction de faire un chantier, mais plutôt en fonction de la capacité manufacturière.

Le Japon et le nord de l'Europe en avance sur l'Amérique du Nord

Malgré les nombreux projets d'architecture industrialisée réalisés aux États-Unis, dont témoigne l'exposition au Centre de design de l' UQAM , le continent nord-américain est en retard sur certaines parties du monde, selon le commissaire.

Les pays scandinaves, berceau du géant de l'assemblage Ikea, ont déjà intégré l'idée de produire les logements en série. On a une approche de la maison, avec la standardisation des composants, qui fait que le niveau de préfabrication est autour de 70 % , explique Carlo Carbone. Au Japon, le constructeur automobile Toyota produit des maisons en usine depuis longtemps, poursuit-il.

Aux États-Unis, Henry Ford a déjà exploré l'idée de construire des maisons à la manière dont il construisait les autos , raconte M. Carbone. Ça n'a jamais fonctionné, parce que je pense qu'aux États-Unis et en Amérique du Nord, on revient à cette notion de perception d'unicité. On ne veut pas que notre maison soit qualifiée de quelque chose qui a été produit [en série].