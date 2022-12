Le fils de Robert Therrien, mort à l’urgence à Edmundston, cherche toujours des réponses

Âgé de 76 ans, le père de cinq enfants est décédé le 7 décembre.

Alain Therrien, un des fils de l'homme de Rivière-Verte dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, se dit inquiet de ne pas en savoir davantage.

Des informations venant du coroner

Quatorze jours se sont écoulés depuis le décès de M. Therrien. Son fils Alain raconte qu'il a pu obtenir des informations en parlant avec le coroner.

Alain Therrien cherche des réponses à la suite du décès de son père Robert le 7 décembre à l'urgence de l'Hôpital régional d'Edmundston. Photo : Radio-Canada : Yves Levesque

Il indique que le coroner a visionné plus de cinq heures de bandes vidéo durant la présence de son père à l’urgence. Sur ces bandes, on y voit Robert Therrien échapper ses cartes lorsque l’infirmière au triage les lui a demandées.

L'infirmière l'a ensuite aidé à ramasser ses cartes, explique Alain Therrien.

« Il n’allait vraiment pas bien. Même ses signes vitaux étaient bas. Mais ils l'ont classé comme non urgent. Tout le temps qu'il a été là, il avait toujours les bras croisés et il a changé souvent de position. » — Une citation de Alain Therrien, fils de Robert Therrien

Robert Therrien résidait dans un foyer de soins de la région d’Edmundston. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis près de huit ans.

Mais le 7 décembre, ce ne sont pas les effets de cette maladie qui ont provoqué son décès.

Le coroner m'a dit : je peux te dire tout de suite la cause du décès. C'est une fissure au coeur , relate Alain Therrien.

D’un malaise cardiaque jusqu’à la mort

Selon le fils de la victime, tout a commencé par un malaise cardiaque.

Alain Therrien ne comprend pas pourquoi son père n’a pas eu plus d'aide que cela à l'hôpital.

Selon lui, le personnel soignant savait que le patient prenait des médicaments pour l'Alzheimer et le diabète.

« À un moment donné, il est tombé de sa chaise. Le personnel n’a jamais pu le réanimer. Ils ont essayé de le réanimer pendant 25 minutes. Ça m'a aussi été dit par des témoins qui étaient là. » — Une citation de Alain Therrien

Le Réseau de santé Vitalité a indiqué que l'achalandage et les temps d’attente étaient élevés à ce moment à l’urgence de l’Hôpital régional d’Edmundston.

Manque de communication de l’hôpital, déplore Alain Therrien

C'est lorsque le décès de son père a été constaté par le personnel hospitalier qu'il a reçu un appel, lui demandant de se rendre le plus vite possible à l'hôpital.

L'Hôpital régional d'Edmundston. Photo : Radio-Canada : Yves Levesque

Pourquoi ne m’ont-ils pas contacté? Nous avons beaucoup de questions, mais on n'a pas de réponse. Et ça va prendre des réponses , demande le fils. À part le coroner, à l'heure où qu'on se parle, il n’y a jamais eu personne de l'hôpital qui m'a appelé pour me dire ce qui s'était passé.

Une enquête du coroner est toujours en cours. Elle doit donner des recommandations par la suite pour qu’une telle tragédie ne se reproduise.

D’après un reportage de Mathilde Pineault