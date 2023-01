Banques alimentaires : une personne sur trois a fait une demande en 2022

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean constate que le profil des demandeurs s'est grandement diversifié. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 8000 personnes par mois ont été aidées par l'organisme, estime le directeur.

Donc, si on fait un calcul rapide, c'est à peu près un tiers de la population régionale. C'est énorme [...] On a des étudiants également. On a des gens qui perçoivent des prestations de vieillesse, on en voit de plus en plus , indique le directeur générale de l'organisme, Yanick Soumis.

Yanick Soumis est le directeur de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Par rapport à l'année dernière, c'est une augmentation de 42 %. Si on recule avant la pandémie, c'est même 103 % d'augmentation.

Supermarchés moins généreux

Les organismes ont également dû trouver de nouveaux fournisseurs parce que les supermarchés ont moins donné en 2022.

Annie-Claude Tremblay, coordonnatrice de Moisson d'Alma. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

En fait, les grandes chaînes gèrent leurs invendus un peu plus serrés. On le sait, l'inflation, ça touche tout le monde. Eux aussi essaient de gérer au plus bas leurs invendus, c'est pour cela qu'on reçoit un peu moins des fournisseurs , a fait valoir Annie-Claude Tremblay, coordonnatrice de Moisson d’Alma.

La situation a tout de même permis aux banques alimentaires de développer un partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la région. Celui-ci permet désormais à ces organismes de récupérer de la nourriture à l'hôpital afin de la redistribuer, ce qui réduit du même coup le gaspillage alimentaire.

Financement

Le Service budgétaire de Chicoutimi, qui opère une friperie, qui possède un frigo communautaire et qui offre des conseils financiers, est également débordé. Du financement supplémentaire serait nécessaire pour répondre à la demande.

« Nous, les organismes communautaires, on essaie d'aider les plus démunis, les gens qui ont des difficultés. Malheureusement, on ne voit pas les financements venir avec [...] Notre consultante budgétaire a fait 920 rencontres cette année. Elle doit se préparer, elle doit travailler. » — Une citation de Chantale Leclerc, directrice générale par intérim, Service budgétaire de Chicoutimi

Chantale Leclerc, directrice intérimaire du Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Au cours de la dernière année, le prix du panier d'épicerie a augmenté de près de 11 %. Selon le Rapport sur les prix alimentaires canadien, il pourrait encore bondir de 5 % à 7 % en 2023, ce qui représenterait une augmentation de plus de 1000 $ pour une famille de deux adultes et deux adolescents.