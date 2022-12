Les inspecteurs municipaux se font rares au Lac-Saint-Jean

La pénurie de main-d'œuvre frappe les municipalités du Lac-Saint-Jean de plein fouet. Celles-ci peinent à recruter des inspecteurs municipaux et il devient donc de plus en plus difficile de faire respecter la réglementation.

Depuis quelques années, la MRC Domaine-du-Roy constate un roulement plus important de ces employés dans les petites municipalités. Pour aider les communautés, elle leur fournit le même inspecteur.

Mais l'obligation pour cette seule ressource de faire plusieurs endroits pour combler ses heures de travail, combinée à un salaire un peu moins élevé que dans les grandes villes nuisent en partie à la rétention de personnel, selon le directeur de l’aménagement du territoire à la MRC , Danny Bouchard. Il assure que la MRC fait des efforts.

Danny Bouchard, directeur de l'aménagement du territoire pour la MRC Domaine-du-Roy. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

À notre niveau, ce qui est important, c’est d’offrir un bon environnement de travail, autant au bureau que quand ils sont dans les municipalités où ils sont attitrés. Du support aussi parce que dans les plus petites municipalités, ce n’est pas nécessairement la même envergure au niveau des équipes de travail. Souvent, les gens sont un peu plus laissés à eux-mêmes , constate M. Bouchard.

Une partie des berges a été défrichée sur un terrain privé de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le cas de Laval Bergeron, un ancien travailleur forestier vivant à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, est d’ailleurs un vibrant exemple. Lorsqu'il pense à ce que le terrain de son voisin est devenu, il est en colère. Celui-ci a illégalement abattu de nombreux arbres en bordure de la rivière Métabetchouane.

Il y a des loups ici. Le monde ne pense pas à ça. Il y a des ours qui viennent manger ici, des lynx, des renards. Il y a des castors qui bûchaient là. Ils vont bûcher où les castors, maintenant? Il n’y a pas juste moi ici , dénonce le citoyen.

Une plainte déposée

Laval Bergeron a porté plainte à la municipalité cet automne. Il a toutefois fallu un mois avant qu'un inspecteur constate que son voisin ne respectait pas les règles sur l'environnement. La mairesse de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Claire Desbiens, explique que trois personnes ont été formées dans les trois dernières années pour assurer le rôle d'inspecteur.

Laval Bergeron estime que l’abattage des arbres sur le terrain de son voisin d’en face est un désastre écologique. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le problème, durant qu’on le forme, on le forme. Ça fait que là, il faut qu’il s’habitue au programme et ce n’est pas nécessairement quelqu’un qui arrive du monde pour être inspecteur , explique la mairesse.

Selon un enseignant spécialisé en techniques d’aménagement et d’urbanisme au Cégep de Jonquière, la profession est peu valorisée. Il y a deux ans, la formation a été repensée pour permettre aux étudiants de développer différentes compétences chaque année. Ils deviennent ainsi disponibles plus rapidement pour les entreprises et les municipalités.

On a travaillé justement très fort à la fois pour se coller aux besoins du marché et aussi d’être en mesure d’avoir des étudiants autonomes, efficaces et qui soient en mesure d’être productifs pour les employeurs dès leur première année , mentionne l’enseignant et chercheur Jean-Guillaume Simard.

Si le nouveau décor de Laval Bergeron le désole, il refuse de jeter la pierre à la Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. Il espère maintenant que son voisin reboisera les berges comme la loi l'exige.

D'après le reportage de Mélissa Paradis