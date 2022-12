Une nouvelle application de gestion pour les restaurateurs et hôteliers

Avec l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre, le travail de gestion des restaurateurs et des hôteliers s’est grandement complexifié. L’établissement Rioux et Pettigrew, dans le Vieux-Québec, a voulu simplifier les tâches des gestionnaires en lançant une nouvelle application : Octogone.

Pour Stéphane Grenon, copropriétaire du restaurant Rioux & Pettigrew, cet outil permet de gérer au quotidien son établissement.

En plus d'afficher la recette de chaque plat au menu, l’application Octogone permet de gérer l'inventaire, planifier des livraisons, et même contrôler la température en temps réel dans les frigos. Elle réunit plusieurs fonctionnalités en une.

La plupart des gens vont utiliser une partie Excel pour faire un inventaire, ensuite ils vont prendre une version papier pour engager un employé. Tout ce mélange-là d'outils ne communique pas bien entre eux , rapporte M. Grenon.

Octane Technologies développe ses propres thermomètres intelligents. Photo : Radio-Canada

L'application a été développée par sa compagnie Octane Technologies, une entreprise sœur du restaurant. Dix développeurs y travaillent à temps plein. L'entreprise s'affaire même à créer les composantes de ses propres thermomètres intelligents.

Par l’industrie, pour l’industrie

Les créateurs de l’application avaient le souci d'offrir une solution concrète aux restaurateurs et aux hôteliers qui font face à plusieurs défis.

On a quelque chose qui est développé par l'industrie, pour l'industrie , soutient Stéphane Grenon.

Jérôme Fusey, programmeur chez Octane Technologies, souligne l’avantage de l’application particulièrement dans un contexte de roulement de personnel. L'employé, c'est très rare qu'il est au même endroit pendant plusieurs années. En ayant le même style de référence, [si] un nouvel employé arrive, [on peut lui montrer] quelques recettes qu’[il] vas avoir à préparer.

Stéphane Grenon, copropriétaire du restaurant Rioux & Pettigrew et président d'Octane technologies Photo : Radio-Canada

Selon ses créateurs, Octogone fait le travail d'une personne à temps plein.

On veut vraiment que ça devienne quelqu'un qui accompagne les restaurateurs et les hôteliers dans leur vie au quotidien, pis venir apaiser un peu la lourdeur pis le stress de la gestion, pour se consacrer aux humains , ajoute Stéphane Grenon.

Informatisation de l’industrie

Ce genre de solution technologique tombe à point pour les gestionnaires, selon l'Association Restauration Québec (ARQ).

Pour Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l’ ARQ , ce n’est pas étonnant de voir la création de nouveaux outils comme celui que propose Rioux et Pettigrew puisque l’industrie est dans une démarche d'automatisation et d'informatisation.

Quand on est dans une situation de pénurie, comme c'est le cas actuellement, les gestionnaires sont plus souvent au fourneau ou en salle que de faire des tâches de gestion et de développement , soutient M. Vézina.

Après deux ans de tests dans le restaurant Rioux & Pettigrew, les créateurs d’Octogone veulent maintenant en faire profiter d’autres établissements. L'application sera donc lancée en février 2023.

Avec les informations de Camille Carpentier