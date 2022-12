La passion du patinage artistique pendant 50 ans

La passion demeure intacte pour deux Bas-Laurentiennes qui s'entraînent en patinage artistique depuis environ 50 ans. Après avoir été entraîneuses et même juges, elles ont fait un retour à la compétition et apprécient leur sport plus que jamais.

Après s'être tenue à l'écart de la compétition pendant quelques années, Linda Joubert a rechaussé ses patins il y a huit ans. J'ai recommencé à patiner parce que j'avais vu que l'Union internationale offrait des compétitions d'adultes et c'était par catégorie d'âge.

« La première compétition d'adultes, j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Il y a un bel esprit. Il n’y a pas de compétition du tout là! » — Une citation de Linda Joubert, patineuse

À 62 ans, Linda Joubert se prépare pour la compétition de patinage artistique du World Winter Masters Games qui aura lien en Italie en 2024. Photo : Radio-Canada / Benoît Gagnon

Le patinage artistique a toujours été au cœur de sa vie. Linda a su transmettre sa passion à son fils devenu athlète olympique, Charlie Bilodeau. Le patin est venu de soi puisque ma mère était entraîneuse. C'était plus simple de m'avoir sur la glace avec elle que de m'envoyer à la garderie. , se remémore le patineur artistique.

Après avoir brillé sous les projecteurs lors des Jeux de Pyeongchang en 2018, l'athlète qui a pris sa retraite il y a deux ans est maintenant celui qui assiste aux compétitions. C'est stressant de voir quelqu'un compétitionner. Je comprends mieux maintenant sa situation quand elle était dans les gradins à me voir patiner , réalise-t-il.

Julianne Séguin et Charlie Bilodeau pendant leur programme court aux Jeux olympiques de Pyeongchang, le 14 février 2018 (archives) Photo : Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

À une centaine de kilomètres de là, Mireille Parent, qui travaille encore à temps complet, s'entraîne plusieurs fois par semaine au complexe sportif de Rimouski. C'est certain que j'avais envie de faire de l'activité puis j'ai toujours aimé le patin , contextualise la patineuse. On ne décroche pas de ça... Des fois j'allais sur des patinoires extérieures et je faisais encore des pirouettes et des sauts , raconte-t-elle.

Mireille Parent a repris la compétition de patinage synchronisé en 2016, puis de patinage simple l'année dernière.

« Ça faisait au-dessus de 40 ans que je n’avais pas fait de compétition. » — Une citation de Mireille Parent, patineuse

Mireille Parent s'entraîne plusieurs fois par semaine au complexe sportif de Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Mireille Parent réalise qu'elle apprécie davantage les compétitions en catégorie adultes. Ce n’est pas comme les compétitions quand on est jeune, on a moins le côté compétitif, on est plus en compétition envers soi, on s'améliore dans nos prestations et nos pointages , détaille-t-elle. C'est un aspect qui est également apprécié par Linda Joubert, parce qu'on a la même passion, le sport, le patin.

Linda et Mireille ont le même objectif : participer aux World Winter Masters Games, qui est l'équivalent des Jeux olympiques pour les athlètes seniors. Ils auront lieu en janvier 2024 en Italie.

D’après le reportage de Lisa-Marie Bélanger