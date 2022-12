Les annulations de vols touchent des voyageurs de Yellowknife

Erin Zacharias était à seulement quelques minutes de route de l’aéroport de Yellowknife avec son mari et ses deux jeunes enfants, prête à partir en vacances pour les Fêtes, quand elle a reçu un courriel indiquant que tous ses vols vers la Nouvelle-Écosse avaient été annulés.

« Il n’y avait pas moyen de faire une autre réservation, il n’y avait plus rien. » — Une citation de Erin Zacharias, résidente de Yellowknife

Elle s’est quand même rendue à l’aéroport, dans l’espoir qu’on puisse l’aider sur place. J'avais encore un peu d'espoir au début, mais cet espoir n'a pas duré longtemps parce qu’une fois arrivée à l'aéroport, j’ai vu que c'était la même histoire avec plein de gens sur place , ajoute-t-elle.

Erin Zacharias, son mari et leurs deux enfants ont dû faire une croix sur leur voyage en Nouvelle-Écosse après l'annulation de tous leurs vols à quelques jours de Noël. Photo : Fournie par Erin Zacharias

La compagnie aérienne a offert un remboursement, mais c’est une mince consolation pour un voyage qu'elle attendait depuis longtemps.

Mis à part mes parents, je n’ai pas vu ma famille depuis trois ans et demi en raison de la COVID-19. [Ma famille] n’a jamais rencontré mon fils. Ma fille n’avait pas deux ans la dernière fois qu’elle y est allée, elle ne s’en souvient même pas. Nous étions vraiment, vraiment, excités d’y aller.

Arrivés à destination, mais non sans embûches

De son côté, la résidente de Yellowknife Sandra Gauthier et son fils de 6 ans ont eu plus de chance, mais leur déplacement ne s’est pas déroulé sans embûches. Leur voyage vers les îles Canaries était l'occasion de retrouver son mari militaire qu’elle n’avait pas vu depuis la fin octobre, alors qu’il est déployé au Kosovo.

Le premier vol vers Vancouver s’est déroulé sans encombre, mais elle a tout de suite vu le chaos à l’aéroport. En arrivant à Vancouver, quand je suis sortie [de l’avion], j'ai vu une ligne de gens d'au moins 1 km qui traversait l'aéroport d'un bord à l'autre, pour le service à la clientèle pour des vols retardés, annulés. Je n’ai jamais vu ça.

Une fois monté à bord de leur deuxième vol vers Calgary, un bris mécanique a gardé l'avion au sol pendant plus de quatre heures. J'ai été assise dans l'avion de 13 h 25 jusqu'à 17 h 40 sans nourriture, sans verre d'eau.

Ce retard a créé un effet domino sur le reste du voyage, leur faisant rater leur connexion à Calgary et causant un autre délai de 24 heures.

Sandra Gauthier et son mari Mathieu Gauthier lors de leurs retrouvailles en Allemagne. Sandra n'a pas vu son mari depuis la fin octobre, alors que celui-ci est déployé au Kosovo pour une période de six mois. Photo : Fournie par Sandra Gauthier

Une fois rendue en Allemagne, en attente de l’enregistrement pour le vol vers les îles Canaries, Sandra décrit un service à la clientèle très lent. Une femme a perdu connaissance. Les gens étaient stressés, s’embarquaient les uns par-dessus les autres, ça n'avançait pas , dit-elle.

Heureusement, on est arrivé à destination. On est vraiment contents de se voir.

Pas d’annulations auprès des compagnies aériennes du Nord

Les conditions météo au sud des T.N.-O. n’ont pas semblé avoir eu de répercussions majeures chez les plus petits transporteurs du Nord. Du côté d’Air North, tous les vols ont pu décoller cette semaine vers Vancouver et Calgary, malgré des retards. Son PDG , Joe Sparling, croit que cela est un peu dû à la chance.

On avait un avion pris à Vancouver la nuit de la tempête, et il a été vraiment retardé, mais on a pu le faire quitter [l’aéroport].

Le président-directeur général d'Air North, Joe Sparling. Photo : CBC

Joe Sparling explique que leurs arrêts sont normalement assez courts, et que par conséquent, les avions ne restent pas assez longtemps sur le tarmac pour avoir besoin d'être dégivrés. J’ai vu que Calgary avait des problèmes avec leur déglaçant liquide, et ça aurait pu potentiellement nous toucher. On a été chanceux que ça ne soit pas arrivé.

Du côté de Canadian North, aucun vol vers Vancouver ou Calgary n’a été annulé en raison des conditions météorologiques. Pour son PDG , Michael Rodyniuk, certains types d’avions sont mieux équipés pour affronter le froid que d’autres.

Les avions ont des limites de températures à respecter, tout comme les compagnies aériennes , mentionne M. Rodyniuk par courriel. Là où nous opérons, nous avons davantage de procédés spéciaux qui nous permettent de prendre soin de l’équipement et de notre personnel, plus que les compagnies aériennes qui n'opèrent pas dans l’Arctique. La limite d’exploitation de nos aéronefs et notre équipement est habituellement de -40 °C.

Ces perturbations météorologiques tombent à un bien mauvais moment de l’année pour les compagnies aériennes, dit Joe Sparling, alors que des milliers de Canadiens prévoient de voyager. Le fait que sa compagnie soit plus petite a ses avantages. C’est plus facile d’absorber les impacts et de rebondir. C’est plus facile pour nous de jongler avec les vols et de gérer les délais , explique-t-il.

D’autres perturbations aériennes sont à prévoir cette semaine, alors qu’une tempête hivernale est attendue vendredi et samedi dans plusieurs secteurs de l’est du pays, incluant les aéroports de Toronto et Montréal.

Avec les informations de Luke Carroll