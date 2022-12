Les journalistes à l’étranger de Radio-Canada se racontent dans deux émissions spéciales

France, Europe de l’Est, Asie, États-Unis : les correspondants et les correspondantes de Radio-Canada ont été au cœur des événements qui ont marqué l’actualité en 2022. Céline Galipeau et Alec Castonguay les accueilleront les 12 et 13 janvier prochain à l’occasion de deux émissions spéciales enregistrées devant public.

Comment l’équipe de journalistes à l’étranger de Radio-Canada a-t-elle vécu les grands bouleversements du monde sur le terrain? Après avoir tendu le micro aux autres toute l’année, c’est au tour de Marie-Eve Bédard et de Raphaël Bouvier-Auclair (Paris), de Tamara Alteresco (Europe de l’Est), de Philippe Leblanc (Asie), ainsi que d’Azeb Wolde-Giorghis et de Frédéric Arnould (Washington) de se raconter.

La cheffe d’antenne du Téléjournal Céline Galipeau les rassemblera le 12 janvier de 20 h à 22 h pour l’émission spéciale En direct du monde. Celle-ci sera diffusée sur les chaînes télé du diffuseur public, ainsi que sur ses plateformes web et sur les réseaux sociaux.

Alec Castonguay, animateur de Midi info, sera leur hôte le lendemain, le 13 janvier de 11 h 30 à 13 h, pour un rendez-vous radiophonique unique en son genre, au cours duquel le public sera invité à poser ses questions.

Les personnes intéressées à assister à ces deux émissions spéciales peuvent s’inscrire pour réserver leur place sur le site de Radio-Canada.

En 2022, les six correspondants et correspondantes de Radio-Canada ainsi que plusieurs autres journalistes et reporters du diffuseur public ont sillonné 36 pays, dont l’Afghanistan, le Brésil, la Chine, la Grande-Bretagne, Haïti, Israël, le Mexique, la Russie et l’Ukraine.