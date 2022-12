Quel avenir pour le français en Saskatchewan ?

Selon le rapport, le français est en déclin partout au Canada et les communautés de langue officielle en situation minoritaire font face à des défis de taille pour assurer leur survie et leur vitalité.

D'après le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, il faut être vigilant avec ces données.

il y a une énorme portion du rapport qui provient de gens qui vivent dans une situation majoritaire, par exemple, le Québec. Alors il faut quand même nuancer, il y a aussi une grande partie des gens qui ont répondu dans les sondages qui étaient de l’anglophonie québécoise , indique Denis Simard.

Pour Denis Simard, tenter de répondre aux besoins de tout le monde peut s'avérer moins efficace que prévu. Photo : Radio-Canada

Au Conseil des écoles fransaskois (CEF) la publication du rapport a été l’occasion d’évoquer les défis auxquels demeurent confrontés les communautés francophones en situation minoritaire.

Nous avons beaucoup de rattrapage et de réparation à faire en matière de financement stable pour appuyer nos communautés dans le plein exercice de notre triple mandat. Ce rattrapage doit commencer le plus tôt possible, car chaque année d'attente en milieu minoritaire est l'équivalent de plusieurs années additionnelles de recul , affirme le directeur général de CEF , Ronald Ajavon, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, affirme que le constat de ces consultations est très clair.

Après avoir conclu 15 consultations dans toutes les provinces et territoires, sept consultations virtuelles thématiques, un sommet de clôture rassemblant plus de 300 intervenants de partout au pays dans notre capitale fédérale, et avec un questionnaire en ligne ayant recueilli plus de 5200 réponses, je crois avoir maintenant un portrait beaucoup plus complet de notre paysage linguistique canadien , déclare Ginette Petitpas Taylor.

« Je tiens à souligner que malgré les défis auxquels sont confrontées les communautés de langue officielle en situation minoritaire, chacune d’entre elle fait preuve de résilience et d’innovation. » — Une citation de Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles

Le 29 juillet dernier, la ministre des langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, était en Saskatchewan pour s'entretenir avec des représentants des associations fransaskoises. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Le rapport indique que 62 % des répondants au questionnaire identifient la capacité de vivre, d’apprendre et de travailler en français dans la vie de tous les jours comme l’un des cinq plus grands défis des communautés francophones en situation minoritaire.

D’ailleurs, le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) propose d’appuyer le recrutement en créant un répertoire d’emplois francophones destinés aux personnes situées dans la province, au Canada et à l’international.

Pour 45.1 % des répondants, une des solutions pour favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire, serait d’assurer des occasions d’apprentissage dans leur langue officielle de la petite enfance au postsecondaire.

Avec les informations de Fatoumata Traoré