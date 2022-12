Des centaines de colis du Nouvel An préparés à Sarajevo pour les enfants ukrainiens

Préparés par des habitants de Sarajevo ou des élèves dans leurs écoles, des centaines de colis ont été livrés au Musée consacré à l'enfance dans la guerre de la capitale bosnienne, afin d'être envoyés aux enfants ukrainiens pour le Nouvel An.

Inspirée par une histoire racontée dans le cadre de l'exposition du musée, cette opération, lancée au début de décembre, s'est soldée par la récolte de plus de mille colis, a déclaré jeudi à l' AFP une employée, Mirela Geko.

Ils seront envoyés dans les prochains jours pour être distribués aux enfants en Ukraine et ceux qui se sont réfugiés avec leurs familles en Pologne, dix mois après l'invasion russe de l'Ukraine.

« Même si ces colis peuvent nous paraître trop petits [...], pour ces enfants, c'est énorme, car ils vivent maintenant dans les conditions de froid, dépourvus de choses essentielles pour la vie, sans avoir la possibilité de jouer. Je pense que ceux qui étaient enfants pendant la guerre en Bosnie de 1992 à 1995 peuvent comprendre cela. » — Une citation de Mirela Geko

Elle-même avait 5 ans lorsqu'elle a reçu un colis envoyé par une fille bosnienne réfugiée au Danemark. Ce moment reste un de ses plus marquants souvenirs du siège de Sarajevo.

Pour un moment, la guerre s'était arrêtée pour moi, tout ce qui était mauvais autour de moi avait disparu, et je me sentais comme si j'étais au centre du monde. C'est justement ça que nous aimerions réussir par cette opération : montrer aux enfants d'Ukraine qu'ils sont pour nous le centre du monde , raconte Mirela Geko, qui a aujourd'hui 34 ans.

Ana Mocnaj, citoyenne de Sarajevo, parle à une employée du musée. Elle a apporté un colis avec à peu près le même contenu que celui qu'elle avait reçu à Sarajevo pendant la guerre. Photo : Getty Images / ELVIS BARUKCIC

Des colis livrés au cours des dernières semaines sont empilés dans les salles et les couloirs de ce musée consacré aux enfants dans la guerre, en Bosnie surtout, mais qui expose parfois aussi des collections envoyées des autres coins de la planète.

Aimée, en bonne santé, heureuse et en paix

La plupart des colis sont joliment décorés, et certains sont frappés d'un drapeau ukrainien ou d'un message, comme celui de Nejra qui souhaite à son amie inconnue tout le meilleur pour le Nouvel An , qu'elle soit aimée, en bonne santé, heureuse et en paix .

Ana Mocnaj, 35 ans, est venue apporter un colis pour une fille de 14 ans . Elle y a mis du matériel pour dessiner, un collier, une écharpe, un bonnet, des chocolats et des biscuits, à peu près le contenu du colis qu'elle avait elle-même reçu à Sarajevo pendant la guerre de la part de Marie, une Française, qui lui avait aussi écrit une lettre d'encouragement.