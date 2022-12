Hausse de taxes de 17,5 % à Saint-Mathieu-du-Parc en 2023

Avec une hausse de taxes de 17,5 % en 2023, la municipalité va tout de même maintenir l’ensemble de ses services à ses quelque 1368 citoyens.

C’est un des pires budgets que j’ai eu à faire de ma carrière, explique Claude Mayrand, qui est de retour aux commandes de la municipalité depuis novembre 2021 après avoir occupé ces fonctions entre 2009 et 2013. D'habitude, ça me prend deux jours mais là, j'ai dû en mettre cinq pour le compléter.

L'impôt foncier passe donc de 78 ¢ par tranche de 100 $ d’évaluation, en 2022, à 85 ¢ pour le prochain exercice budgétaire.

Inflation et gestion des matières organiques

La municipalité est confrontée à un scénario similaire à plusieurs autres administrations municipales de la région. L'augmentation des coûts relatifs à la gestion des matières organiques et l'inflation sont parmi les causes qui font augmenter la facture cette année.

On parle de ce genre d'augmentation surtout pour les bacs bruns. Et quand tu regardes ce qui se passe avec le prix du carburant, même si c'est en train de baisser un peu présentement, ça fait une grosse différence. L'inflation est vraiment rentrée dedans , note Claude Mayrand.

La municipalité doit aussi composer cette année avec des frais de 177 000 $ pour l'évaluation de ses bâtiments par la MRC de Maskinongé. Cette dépense revient tous les sept ans. La présence de la Sûreté du Québec sur le territoire coûtera également 17 000 dollars de plus en 2023.

Le maire a aussi dû piger dans les surplus de la municipalité de quelque 657 000 dollars pour revoir l'échelle salariale de ses 14 employés. Environ 200 000 dollars seront ainsi utilisés pour majorer leurs salaires.