La collecte Din-Don à Lauberivière commence timidement

Je suis un peu anxieux à savoir si on va avoir suffisamment de denrées. J'espère que la population va être au rendez-vous , déclare Éric Boulay, le directeur général de ce refuge pour sans-abri situé sur la rue du Pont dans Saint-Roch.

Son objectif? Le plus possible , répond-il, avant de préciser : Si j'avais entre 500 et 1000 dindes, là on pourrait faire un bout de chemin.

Des dons par texto

Tous les produits récoltés serviront à offrir aux itinérants un repas de fêtes.

Celles et ceux qui le veulent peuvent aussi donner de l’argent. Nouveauté de cette année, ils ont la possibilité de le faire par texto en envoyant le mot DINDON au 41010. Ils seront alors prélevés de 25 $.

Les bénévoles de Lauberivière comptent sur la générosité des gens pour offrir des repas de fêtes aux sans-abri. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

On le sait, les gens qui sont seuls quand tout le monde se réunit se sentent encore plus seuls à ce moment-ci de l’année. C'est pour ça que c'est important de redoubler d'ardeur, d'être au rendez-vous , estime Éric Boulay.

Les temps sont difficiles pour le directeur général et son équipe. Les dons s’essoufflent au moment où les demandes explosent. Plus que jamais, on va avoir besoin de ces denrées pour nourrir les gens , assure-t-il.

L’opération Din-Don se poursuit vendredi, de 9 h à 16 h, à Lauberivière.