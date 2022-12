4 mois de détention à domicile pour un ancien chef de police coupable d’agression sexuelle

Son nom figurera également dans le registre national des délinquants sexuels pendant dix ans.

En un moment, il a jeté 25 ans de carrière par la fenêtre , a déclaré le juge J. Elliott Allen durant la détermination de la peine. Il en subira les conséquences au-delà de la peine qu’on lui impose.

Terry McCaffrey a été trouvé coupable d’avoir touché la poitrine d’une de ses employées sans avoir son consentement.

La victime, dont le nom est frappé d’un interdit de publication, a affirmé que l’expérience d’agression et de plainte a été très difficile, dès le début. Elle confie avoir encore du chemin à faire dans sa guérison.

Le procureur cherchait à obtenir une peine de trois à cinq mois de prison. Or, le juge Allen estime qu’en tant qu’ancien chef de police, il aurait été dangereux pour M. McCaffrey d’être incarcéré.

De son côté, la défense avait plutôt réclamé une libération conditionnelle. Cette suggestion ne reflétait toutefois pas la sévérité du crime, selon le juge Allen.

« On ne parle pas d’une maladresse romantique qui a mal tourné. On parle d’un abus de pouvoir et d’autorité. »