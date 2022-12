2022, une année de succès technos

Les studios de jeux indépendants

Bien sûr, en 2022, il y a eu les grands succès des superproductions Elden Ring et God of War: Ragnarök. Mais tout au long de l’année, des jeux vidéo de petits studios indépendants ont conquis le cœur de la communauté de joueurs et de joueuses.

Beaucoup de grands studios de jeux vidéo ont ralenti la production et les embauches cette année. Ça a laissé plus de place aux jeux indies de petits créateurs, qui ont connu des succès viraux , croit Carl-Edwin Michel, fondateur de l’entreprise de sport électronique Northern Arena.

Carl-Edwin Michel souligne notamment le travail de Luca Galante, derrière le titre Vampire Survivors, un jeu de rôle offert sur PC, consoles et téléphones iOS et Android, qui se démarque par sa simplicité.

Le studio français BlueTwelve a pour sa part réussi un coup de maître avec Stray, un jeu dans lequel les joueurs et joueuses évoluent dans la peau d’un chat de gouttière. Il a même remporté les prix du meilleur jeu indépendant et du meilleur départ pour un studio indépendant lors des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo, remis au début du mois de décembre.

Le jeu «Stray» plonge les joueurs et joueuses dans un univers à la «Cyberpunk» pour les faire évoluer dans la peau d'un chat de ruelle. Photo : BlueTwelve

Marvel Snap, un jeu de cartes mobile du studio indépendant Second Dinner, a aussi connu ses moments de gloire, remportant lui aussi un prix aux Game Awards, celui du meilleur jeu mobile .

Difficile de ne pas sourire en jouant au jeu «Trombone Champ», sorti le 15 septembre dernier. Photo : Holy Wow Studios

Et que dire du jeu vidéo de rythme Trombone Champ, le succès Steam qui nous a fait pleurer de rire à coup de fausses notes!

Le studio montréalais Tribute Games a fait vibrer les nostalgiques des jeux de la console Super Nintendo avec son titre rétro Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, paru en juin.

Tribute Games fait sa renommée avec des jeux vidéo 2D pixélisés au goût du jour. Photo : Tribute Games

Le jeu a cumulé plus de 1 million de téléchargements à sa première semaine de lancement, et était même en lice contre de grands titres lors des Game Awards pour le prix du meilleur jeu d’action (remporté par Bayonetta 3) et celui du meilleur jeu multijoueur (remporté par Splatoon 3).

30 ans célébrés en grand pour Behaviour Interactif

Du côté du Québec, le plus grand studio indépendant au pays, Behaviour Interactif, qui célèbre cette année ses 30 ans à Montréal, a su tirer son épingle du jeu en 2022.

Dans «Meet Your Maker», les joueurs et joueuses peuvent créer des mondes ou détruire ceux des autres. Photo : Behaviour Interactif

Ouverture d’un deuxième studio à Toronto, dévoilement de gros projets, dont le nouveau jeu Meet Your Maker… Ils en ont fait beaucoup cette année , estime Carl-Edwin Michel.

« Leur jeu d’horreur Dead By Daylight est une vache à lait qui fonctionne très bien pour le studio. Mais ils ont su se réinventer et user de créativité. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

Pour se réinventer, le studio du Mile-End le fait, et avec brio! Il a notamment lancé un jeu de simulation de rencontres (dating sim) mettant en scène les personnages de son jeu d’horreur vedette.

Le personnage du piégeur du jeu «Dead by Daylight» est un mâle alpha dans le jeu de simulation de rencontres «Hooked on You». Photo : Behaviour Interactif

Les gens ne s’attendaient pas à ça. C'est drôle, c'est cool, c'est rafraîchissant , ajoute-t-il.

Le retour en présentiel des événements technos

Après deux années d’événements virtuels et hybrides, l’année 2022 a été marquée par le grand retour des rassemblements en présentiel.

Outre quelques exceptions, dont l’annulation de l’E3 en 2022 – un des plus grands salons de jeux vidéo qui a déjà annoncé son retour en 2023 –, les artisans et les artisanes ont pu se retrouver, parler des nouvelles tendances face à face , souligne Carl-Edwin Michel.

« Après un creux, on peut dire que la machine est repartie. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

Les Game Awards étaient de retour en présentiel en décembre, et le Consumer Electronic Show (CES) s'apprête à ouvrir ses portes en janvier. Le MEGAMIGS, ce grand rendez-vous de l’industrie du jeu vidéo qui s’est tenu en octobre à Montréal, a redonné de l’énergie aux têtes créatrices de l’industrie, croit le chroniqueur.

Tout le monde était content de se revoir en personne. Ça met de l’énergie, les projets reviennent, c’est un gros plus et c’est bon pour l’économie en général , souligne-t-il.

La transformation verte d’Ethereum

Les cryptomonnaies et la technologie de la chaîne de blocs (blockchain) ont eu des hauts et des bas (surtout) en 2022, mais s’il y a un succès à souligner, c’est celui d’Ethereum.

Le fondateur d'Ethereum, l'informaticien russo-canadien Vitalik Buterin. Photo : Getty Images / Michael Ciaglo

Cette deuxième plus importante chaîne de blocs après Bitcoin, qui sert notamment aux jetons non fongibles (JNF, ou non-fungible token, NFT, en anglais), s’est entièrement convertie en septembre pour adopter un procédé à 99 % moins énergivore.

Il s’agissait d’une opération risquée, que des spécialistes ont comparée au remplacement d’un moteur diesel par un moteur électrique sur un véhicule en marche.

L’intelligence artificielle et le nuage

L'intelligence artificielle (IA) pourrait très bien se trouver dans les flops technos de 2022, notamment pour les IA qui volent le travail d’artistes , pointe Carl-Edwin Michel.

Mais selon le chroniqueur, la démocratisation de cette technologie, et ses multiples avancées impressionnantes font pencher la balance du côté des succès.

« L'avenir de l’IA et de l’apprentissage machine est tout simplement incroyable. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

Avec le télétravail, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser l’IA et le nuage (cloud) au quotidien. On n’a qu’à penser au bureau virtuel, comme la suite Google, ou encore à Amazon Web Services, qui fournit des serveurs à nombre d'entreprises.

Ces éléments très puissants que nous avons entre nos mains font partie de ce dont on a besoin pour faire fonctionner le métavers , précise-t-il.

« L’interopérabilité, ou comment être capable de sauter d’un univers à l’autre en gardant nos acquis d’un univers, c’est avec le nuage, l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine [qu’on peut y arriver]. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

Le métavers

C’est la deuxième fois que le métavers se retrouve dans nos succès technos de l’année. Ce n’est pas par hasard : il s’agit d’un concept auquel croit beaucoup Carl-Edwin Michel, qui affirme sans équivoque qu’il est là pour de bon, malgré les sceptiques.

Les casques de réalités virtuelle et augmentée sont plus accessibles, et on en parle de plus en plus. C’est bien, car les gens comprennent mieux ce que c’est, le métavers , indique-t-il, soulignant des exemples concrets tels que Fortnite et Roblox.

Le métavers désigne un cyberespace parallèle à la réalité physique où une communauté de personnes peut interagir sous forme d'avatars. Le concept a été élaboré par l'auteur Neal Stephenson dans le roman de science-fiction «Le samouraï virtuel» («Snow Crash»). Photo : getty images/istockphoto / wildpixel

Carl-Edwin Michel demeure lucide : L’an dernier, Facebook a changé de nom pour Meta, et ça avait l’air d’un coup marketing plus qu’autre chose. Oui, le géant met énormément d’argent là-dessus, et c’est peut-être un peu trop. Il va toujours y avoir des critiques .

Le chroniqueur souligne par ailleurs l’arrivée imminente d’Apple sur le marché des casques immersifs, ce qui va permettre un déclic chez les gens , selon lui.

« On doit donner ça à Apple. Ils sont bons pour rendre les appareils électroniques simples à comprendre. Quand Apple s’en mêle, ça devient plus mainstream. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

Pour les personnes déjà converties, de nouveaux appareils haut de gamme arrivent sur le marché. En octobre, Meta a lancé le Meta Quest Pro, un casque à haute performance qui combine à la fois la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et compte sur une fonction de traçage oculaire.

Le casque de réalité virtuelle Meta Quest Pro, en vente pour 2300 $ à partir du 25 octobre. Photo : Meta

Sony s'apprête pour sa part à lancer en février le PSVR2, un casque de réalité virtuelle très puissant, compatible avec la console PlayStation 5, dont les stocks devraient être renfloués bientôt, selon Carl-Edwin Michel.

Le casque de réalité virtuelle et les manettes PlayStation VR2 Photo : Sony

Ce qu’ils ont voulu faire, c’est un produit destiné seulement aux jeux vidéo. C’est de niche, ils ne vont pas vendre 50 millions d’exemplaires , croit-il.

La publicité sur Netflix

Les plateformes de diffusion en continu se sont livré une guerre sans merci cette année. Netflix, par exemple, a enregistré pour la première fois de son histoire en avril une baisse de son nombre d’abonnements, avant de rapporter un rebond de celui-ci à l’automne.

Pour tenter d’attirer plus de gens sur sa plateforme, tout en restant compétitive, l’entreprise a lancé une formule d’abonnement plus accessible, avec des publicités.

On dirait un retour en arrière, mais [...] je trouve que c’est positif d’avoir une option pour les personnes moins nanties, surtout dans le contexte économique actuel , indique Carl-Edwin Michel.

Le chroniqueur va même jusqu’à prédire que plus de contenus gratuits soutenus par la publicité verront le jour en 2023.

« C’est le retour au modèle des chaînes de télé linéaires, mais sur le web et avec la publicité. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

Au Canada et aux États-Unis, l’application Tubi TV, offerte sur Chromecast, Apple TV, Xbox et PS4, entre autres, prend déjà du poil de la bête. Rappelons aussi que Roku, qui a mis la main sur les productions de l’application de diffusion en continu Quibi, débranchée après six mois seulement, a rendu accessible gratuitement son catalogue, avec des publicités.

C’est à surveiller , selon Carl-Edwin Michel.

L’application BeReal

Le succès de BeReal n’est plus à prouver, l’application s’étant faufilée au sommet des palmarès maison des magasins en ligne Google Play Store et l’App Store.

Il s’agit d’un outil de partage de photos spontanées qui se veut plus authentique que ce que propose la concurrence. Une fois par jour, ses adeptes ont une fenêtre de deux minutes pour publier une photo sans filtre et en utilisant simultanément les caméras avant et arrière de leur téléphone intelligent.

En septembre, BeReal comptait plus de 15 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices. Photo : Getty Images / Sladic

Ce que j’ai vu sur BeReal, ce sont des jeunes qui publient des photos pas très léchées, même parfois floues et pas très belles , mentionne Carl-Edwin Michel.

« Ce sont des photos qui ne se retrouveraient pas sur Instagram. Donc oui, on peut dire que c’est plus authentique. » — Une citation de Carl-Edwin Michel

L’application a pris de court les géants des réseaux sociaux, qui ont été nombreux à se doter de fonctionnalités semblables à celles qui ont popularisé l’application, de Snapchat à Instagram, en passant même par TikTok.