Nouveau record de consommation d’électricité en C.-B., selon BC Hydro

Dans un communiqué, BC Hydro spécifie qu'entre 17 h et 18 h mercredi la quantité d’énergie consommée a atteint 10 900 mégawatts, surpassant le record établi quelques jours plus tôt à l’heure où les Britanno-Colombiens utilisent habituellement le plus d’électricité.

La consommation d’électricité de la nuit dernière était de plus de 15 % supérieure à ce qui a été consommé à pareille heure la semaine dernière avant la vague de froid , explique la porte-parole de BC Hydro, Susie Rieder, en ajoutant que le froid force la population à utiliser plus d’électricité pour le chauffage.

Un mégawatt équivaut à 1000 kilowatts. Une famille moyenne qui vit dans une maison unifamiliale utilise en moyenne 1279 kilowatts par heure environ chaque mois.

Les températures en Colombie-Britannique ont chuté sous zéro après qu’une masse d’air arctique se soit installée au début de la semaine. Plus de 30 communautés, de l’île de Vancouver à l’Okanagan et en passant par le nord de la province, ont atteint de nouveaux records de température.

La région de Puntzi Lake, à l’ouest de Williams Lake a été l’endroit le plus froid de la province avec une température de -48,1 ℃, suivi par Fort Nelson avec -43,5 ℃. Fort St John et Dawson Creek attendaient chacun des températures de -42,5 ℃.

Environnement Canada indique que les températures devraient commencer à remonter jeudi, mais que la transition doit se faire lentement. Les températures vont graduellement augmenter pour la majorité des régions , indique d’ailleurs une alerte de l’agence gouvernementale.

Le précédent record de consommation d’électricité était de 10 800 mégawatts durant la tempête de lundi.

Au début du mois de décembre, BC Hydro a publié un rapport indiquant que le nombre de consommateurs touchés par une tempête durant la période des fêtes a singulièrement augmenté au cours de la dernière année comparativement aux cinq dernières années.

Les données montrent que les tempêtes ont touché plus de 45 000 personnes entre 2012 et 2016, mais ce nombre a drastiquement augmenté à plus de 300 000 personnes entre 2017 et 2022.