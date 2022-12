Que vous réserve l’année 2023 en Colombie-Britannique?

La Colombie-Britannique s'est donné plusieurs résolutions pour la nouvelle année. Parmi celles-ci, il y a notamment la protection des nouveaux acheteurs et des jeunes travailleurs et la mise en place de stratégies pour augmenter le nombre de médecins de famille dans la province.

Protection pour acheteurs de maison

Les Britanno-Colombiens qui achètent une maison en 2023 auront un droit d'annulation dans les trois jours suivant l'acceptation d'une offre d'achat, afin de les protéger contre les ventes à haut risque .

Tout acheteur aura le droit d’annuler la transaction moyennant le paiement d’une pénalité équivalente à 0,25 % du prix de vente.

Ces trois jours de sursis donneront le temps aux acquéreurs de faire faire une inspection de la propriété et d’obtenir le financement nécessaire à l’achat, selon le gouvernement.

Cette mesure vise les offres sans condition, fréquentes dans les marchés les plus concurrentiels comme celui de Vancouver.

Limitation du travail des jeunes

De nouvelles règles pour améliorer la sécurité des jeunes travailleurs de 16 ans à 18 ans entrent aussi en vigueur le 1er janvier 2023.

Le gouvernement veut protéger les jeunes et s'assurer que leurs emplois soient accompagnés de la formation et de la supervision nécessaires.

Dans sa liste des emplois considérés comme plus dangereux pour les jeunes, le gouvernement cite plusieurs emplois de l’industrie de la construction, de la foresterie, de la transformation alimentaire, ainsi que de l’industrie pétrolière, gazière et énergétique et de l’enlèvement de l’amiante.

Pour utiliser une tronçonneuse en 2023, un jeune travailleur devra avoir au moins 18 ans, recevoir une formation et être supervisé. Photo : Radio-Canada / Emily Latimer

Certains emplois nécessitent d’être âgé d’au moins 16 ans :

dans l'industrie de la construction;

en sylviculture;

dans la lutte contre les incendies de forêt;

pour tout travail à des hauteurs nécessitant un dispositif de protection contre les chutes.

D’autres emplois exigent d’être âgé d’au moins 18 ans, dont :

l'abattage d’arbres et exploitation forestière;

tout travail nécessitant l'utilisation d’une tronçonneuse;

la production de pâte, de papier, de bardeaux ou le travail dans une scierie;

tout emploi lié à la production dans une raffinerie ou dans une fonderie

tout emploi lié au travail ou à la fabrication du métal;

la construction ou l'entretien de lignes électriques en cas de danger électrique;

le forage ou l'entretien d’un gisement de pétrole ou de gaz;

tout travail avec une matière dangereuse dans les installations de transformation du poisson, de la viande ou de la volaille;

tout emploi lié directement à la transformation de la silice ou comportant un risque d'exposition à la poussière de silice;

tout travail exposant ou risquant d’exposer l'employé à des niveaux d’amiante potentiellement dangereux;

tout emploi comportant un risque d'exposition à des niveaux de radiation dangereux;

tout travail en espace clos ou souterrain;

tout travail nécessitant un appareil respiratoire.

Entre 2012 et 2021, les données de WorkSafeBC révèlent que plus de 26,4 millions $ ont été versés en prestations d’invalidité à des travailleurs âgés de 16 ans à 18 ans au moment de leur blessure.

Stratégies pour augmenter le nombre de médecins de famille

Face à la pénurie persistante de médecins de famille, un nouveau modèle de rémunération entrera en vigueur dans la province en février 2023.

Les médecins de famille pourront passer d’un paiement à l’acte à une rémunération plus globale.

La rémunération tiendra compte :

du temps passé avec les patients;

du nombre de visites par jour;

du nombre de patients dans leur cabinet;

de la complexité des problèmes médicaux auxquels le patient fait face;

des coûts administratifs.

Le gouvernement accélère aussi l'accréditation de médecins formés aux États-Unis. Ces derniers pourront pratiquer en Colombie-Britannique dans des contextes communautaires, comme des cabinets médicaux, après trois ans de formation aux États-Unis à partir de janvier 2023.

Décriminalisation de petites quantités de drogues

En Colombie-Britannique, à partir du 31 janvier 2023, les adultes auront le droit d'avoir en leur possession un maximum de 2,5 grammes de drogue. Photo : Shutterstock / wavebreakmedia

À partir du 31 janvier 2023, la Colombie-Britannique n’arrêtera plus les personnes transportant de petites quantités de drogues illégales afin de contrer la crise de surdoses d'opioïdes dans la province.

Avec cette nouvelle mesure, qui sera en place pour trois ans, les Britanno-Colombiens de 18 ans et plus pourront avoir une quantité cumulative de 2,5 grammes d'opioïdes, de cocaïne, de méthamphétamine ou de MDMA pour leur consommation personnelle.

Les personnes qui ont en leur possession le seuil autorisé par cette exemption ne seront plus arrêtées ou accusées et leurs drogues ne seront pas saisies. En revanche, elles recevront de l’information sur la consommation de drogues et sur les soutiens en matière de soins de santé.

Interdiction des sacs en plastique

Des règlements municipaux interdisant les sacs de plastique, les contenants en styromousse, les pailles et les ustensiles en plastique (sauf exception) entrent en vigueur le 1er janvier 2023 à Sidney, sur l’île de Vancouver, et à Harrison Hot Springs, dans la vallée du Fraser, qui emboîtent le pas à beaucoup d’autres villes.

Plafonnement permanent des frais de livraison de repas

Les plateformes de livraison sont devenues des joueurs incontournables dans le milieu de la restauration. (Archive) Photo : CBC / Carlos Osorio

Adoptée en novembre 2022, la loi sur les services de livraison ancre de manière permanente le plafonnement des frais de livraison des services comme DoorDash, Uber Eats ou SkipTheDishes.

Les entreprises de livraison pourront facturer aux restaurants des frais limités à 20 % de la valeur en dollars d’une commande.

Ce plafonnement, déjà en place de manière temporaire depuis décembre 2020, a été prolongé en septembre puis en décembre 2021.

À l’époque, les mesures sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19 obligeaient plusieurs restaurateurs à utiliser ces services de livraison. Les commissions pouvaient atteindre 30 % du total de la commande.

Augmentation de salaire pour les travailleurs agricoles

Le salaire minimum à la pièce, c’est-à-dire la rémunération perçue d’après ce qui est produit, augmente de 2,8 %.

Les travailleurs agricoles qui récoltent, à la main, des cultures comme les bleuets et les cerises, bénéficient de cette hausse.

Ainsi, un travailleur recevra 1,10 $ pour l’équivalent d’un kilogramme de bleuets à la place de 1,07 $.

Victoria impose cette augmentation fondée sur le taux d’inflation annuel moyen de la Colombie-Britannique en 2021.