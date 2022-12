Entrevue de fin d’année : les attentes élevées de David Eby en Colombie-Britannique

Au début de l’année, rien ne prédestinait le procureur général de la province à devenir premier ministre. À 62 ans, John Horgan, le politicien néo-démocrate le plus populaire de l’histoire de la Colombie-Britannique, semblait avoir plusieurs années devant lui.

Tout a basculé en juin dernier, quand, après avoir souffert d'un cancer, le député de Langford-Juan de Fuca a annoncé qu’il était temps pour lui de tourner la page, moins de deux ans après que son parti eut été reconduit au pouvoir, cette fois-ci, avec une majorité.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, annonce qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections provinciales lors d'une conférence de presse à Vancouver, en Colombie-Britannique, le mardi 28 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

C'était une énorme surprise quand John a annoncé qu'il se retirait, raconte David Eby. Nous savions qu'il déciderait sans doute de ne pas se présenter de nouveau, mais c'est arrivé beaucoup plus tôt que ce à quoi nous nous attendions.

Au sein du caucus, les successeurs potentiels se sont rapidement rangés derrière David Eby.

Notre objectif commun était de continuer notre travail pour les Britanno-Colombiens sans être divisés par une course à la chefferie, poursuit-il. Je suis reconnaissant d'avoir leur appui et j'avais l'appui de ma famille, de ma femme et de mes enfants, dans la mesure qu'on puisse expliquer à un enfant de 3 ans ce qui est en train de se passer.

Une course à la chefferie qui laisse des marques

Malgré la solidarité du caucus néo-démocrate, plusieurs environnementalistes déçus des positions en matière de climat du Nouveau Parti démocratique (NPD) sous John Horgan se rangent derrière la militante Anjali Appadurai, lorsque celle-ci annonce sa candidature.

La jeune femme se fait le porte-étendard de la frange écologiste qui veut plus de mesures pour protéger les forêts anciennes, mettre fin à l’extraction gazière et pétrolière et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Anjali Appadurai prend la parole devant l'Assemblée législative provinciale à Victoria, en Colombie-Britannique, le jeudi 20 octobre 2022, sa mère et d'autres partisans derrière elle. Photo : CBC/Mike McArthur

Sa campagne permet au NPD d’enregistrer des milliers de nouveaux membres, mais, après une enquête concluant qu’Anjali Appadurai a violé les règles du parti, cette dernière est disqualifiée en octobre. En l’absence d'autres candidats, David Eby, âgé de 46 ans, est nommé chef du NPD et premier ministre désigné.

J'ai travaillé avec mes députés pour que nous contactions tous les nouveaux membres, qu'ils se soient inscrits pour m'appuyer ou pour appuyer Anjali, et nous assurer que tous se sentent les bienvenus , explique le premier ministre, en entrevue, disant vouloir rejoindre la nouvelle génération de militants.

En 2023, David Eby promet d’ailleurs plus de mesures en matière de climat.

« Nous allons accélérer notre travail sur les forêts anciennes, nous assurer que nous protégeons la biodiversité pour le futur, mais aussi des projets pour capturer le carbone et notre réponse en matière de changements climatiques. Nous allons accélérer nos mesures pour développer une économie forte et propre qui aide tout le monde tout en réduisant nos émissions. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

De nombreuses crises

Assermenté à la fin du mois de novembre, David Eby a multiplié les annonces. Dans les premiers jours de son mandat, il a tour à tour annoncé un crédit de 100 $ de BC Hydro pour tous les Britanno-Colombiens, des mesures pour aider les familles à faire face au coût de la vie, de nouvelles lois pour augmenter l’offre en matière de logement et un plan pour améliorer la sécurité dans les rues du centre-ville de Vancouver.

Je ressentais une responsabilité importante de m'assurer que le gouvernement travaille pour les gens , explique David Eby.

« J'ai beaucoup d'objectifs et j'espère que nous allons pouvoir démontrer que nous progressons au cours de cette première année. Je ressens une pression immense d'améliorer les choses pour les Britanno-Colombiens le plus rapidement possible, et toute l'équipe, chaque député ainsi que notre équipe comprennent cela. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

En ce qui a trait aux crimes violents dans nos communautés, tout le monde a le droit de se sentir en sécurité , ajoute-t-il, défendant certaines annonces critiquées par des observateurs en matière de libertés civiles.

Pas d’élections avant 2024, promet David Eby

Alors que la Colombie-Britannique est en voie d’afficher un surplus inattendu de 6 milliards de dollars, plusieurs spéculent sur le déclenchement d’élections anticipées en 2023.

Tant les libéraux que les verts se préparent en vue de cette éventualité, avec la nomination de candidats, afin d’éviter une surprise comme celle vécue en 2020, quand le premier ministre John Horgan a déclenché des élections un an plus tôt que prévu.

David Eby, lors de la présentation de son nouveau conseil des ministres, en décembre, a répété qu'il ne voulait pas déclencher d'élections anticipées. Photo : Radio-Canada / MIKE MCARTHURCBC

David Eby affirme toutefois qu'il veut s’en tenir à la loi électorale, qui prévoit des élections en octobre 2024.

J’ai voyagé à travers la province cet été, dit-il. Je n’ai pas entendu une seule personne dire que ce dont nous avions besoin en ce moment, c’est d’une élection, pas une seule.

Le premier ministre dit vouloir se concentrer, au cours des deux prochaines années, sur les défis auxquels fait face la province.