Un compteur de vues sur les gazouillis apparaît sur Twitter

Des propriétaires de comptes Twitter ont commencé à remarquer la présence d’un compteur de vues sous leurs gazouillis. La nouvelle fonctionnalité, annoncée plus tôt ce mois-ci par le propriétaire du réseau social, Elon Musk, est déployée depuis jeudi.

Le fantasque milliardaire l’a lui-même annoncé dans un tweet en matinée. Twitter lance le compteur de vues afin que vous puissiez voir combien de fois votre tweet a été vu , a écrit Musk.

Il a apporté quelques heures plus tard une correction à son message : l’outil compte le nombre d’impressions plutôt que les vues, soit le nombre de fois que votre gazouillis a été affiché, sans nécessairement avoir été vu par quelqu’un.

Cela montre à quel point Twitter est bien plus vivant qu’il pourrait le paraître, car plus de 90 % des utilisateurs et utilisatrices de Twitter lisent les messages, mais n’en écrivent pas, n’y répondent pas ou n’apposent pas de mentions J’aime étant donné que ces actions ont une portée publique , explique Elon Musk.

Il existe déjà sur Twitter un compteur permettant aux utilisateurs et utilisatrices de Twitter de connaître le nombre d’impressions sur leurs propres publications. Il semble donc que la nouvelle fonctionnalité permettrait de rendre ce nombre visible à tout le monde, même si cela n’a pas été précisé par Elon Musk.

Ce dernier est la source principale des annonces liées à Twitter depuis que la division des communications du réseau social s’est évaporée dans des coupes massives de personnel à la suite de l’acquisition de l’entreprise par le fondateur de Tesla et SpaceX.

La fonctionnalité n’était en tout cas visible jeudi après-midi que par une poignée d’utilisateurs et utilisatrices qui ont partagé des captures d’écran constatant son apparition, et seulement pour leurs propres gazouillis.