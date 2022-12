Une entrepreneure du numérique de Saguenay se démarque

CoeurWay : la voie du cœur. Cette petite entreprise fondée par Marie Lavoie et son conjoint Antoine Lavoie a pour mission d’humaniser les pratiques en santé et d’élaborer des systèmes durables. Elle vise à faciliter l’expérience entre professionnels et patients et à éliminer la paperasse.

On prend toutes les tâches que les professionnels doivent faire et on les regroupe dans un logiciel et on les automatise pour qu'ils puissent se concentrer à leur expertise : soigner les patients , met en contexte la présidente et cofondatrice.

Kinésiologue de profession, la jeune femme de 27 ans a quitté le travail terrain pour se concentrer à son entreprise. C'était après avoir mis sur pied le département de santé et technologie d'une entreprise américaine.

La plateforme CoeurWay s’adresse notamment aux kinésiologues, aux physiothérapeutes, aux ostéopathes, aux chiropraticiens et aux nutritionnistes.

C'est une plateforme tout-en-un qui va permettre aux professionnels de la santé travailleurs autonomes d'automatiser toutes les tâches à valeur non ajoutée pour se concentrer sur l'humain qui est devant lui , renchérit Marie Lavoie.

Antoine Lavoie et Marie Lavoie, les confondateurs de CoeurWay. Photo : Avec l'autorisation de Marie Lavoie

Né en mai, son bébé progresse à pas de géants. Cette semaine, l’entrepreneure s’est démarquée parmi une centaine de participants en raflant le premier prix du concours Élévation. Elle devait vendre sa salade et répondre aux questions du jury. Son concept a séduit.

Le but, avec CoeurWay, c'est d'offrir à ces professionnels-là des conditions de travail qui ont du sens et qui sont positives pour eux pour qu'ils puissent avoir une bonne santé mentale eux-mêmes et qu'ils puissent prendre soin de la santé mentale et de la santé physique de leurs patients , explique Marie Lavoie.

Issue des Premières Nations, Marie Lavoie est ravie d'avoir remporté les honneurs et une bourse lors de ce concours.

Le groupe 3737, c'est justement un incubateur pour représenter la diversité ethnoculturelle et cette année, j'étais la première Autochtone à participer au programme. C'était une fierté pour moi , a lancé la mère de deux enfants.

Les opportunités sont vastes pour cette nouvelle venue du numérique, qui pourrait éventuellement servir les besoins d’autres professionnels en santé qui croulent parfois sous les formulaires.

CoeurWay a déjà quelques contrats à son actif, mais a temporairement mis ses activités sur pause le temps de travailler à l'amélioration de la plateforme et préparer son lancement officiel l'an prochain.

Les fondateurs de CoeurWay ont des visées internationales. Marie Lavoie aura d’ailleurs la chance de faire valoir son entreprise en février lors d’une mission économique à Londres.